La princesa Leonor crea una gran expectación dentro y fuera de nuestras fronteras. Tanta, que la hija mayor de Felipe VI y Letizia se ha convertido en la portada de la revista francesa Point de Vue, especializada en casas reales. La princesa de Asturias cumple 18 años el próximo 31 de octubre y todas las miradas están puestas en la futura Reina de España. Leonor, que viajará a España el 6 de abril para disfrutar de sus vacaciones de primavera, regresará a Gales el 16 de abril para afrontar su último trimestre en el UWC Atlantic College y finalizar el Bachillerato. En septiembre, Leonor comenzará su formación militar y es esta nueva etapa la que analiza la revista.

El titular escogido por este medio francés ha sido 'Leonor de España, el año de los desafíos', y como antetítulo: 'En un contexto de polémicas'. El pasado marzo, la ministra de Defensa Margarita Robles confirmó, tras la reunión del Consejo de Ministros, que Leonor recibirá formación militar en la Academia General de Zaragoza. En los próximos años, la futura Reina pasará por los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas españolas, y obtendrá todos los conocimientos y prácticas necesarias para seguir los pasos de su padre, Felipe VI, y convertirse algún día en Capitana General y Jefa de los tres Ejércitos cuando le llegue el momento de reinar.

"Muchos esperan entonces que la joven, como su padre, continúe sus estudios de Derecho en una universidad anglosajona. Volver a España le permitirá, sobre todo, reencontrarse con compromisos en los que tiene que conquistar el corazón de los españoles y de los que ahora domina todos los engranajes", recoge la revista.

Para ilustrar la portada, Point de Vue ha elegido una foto de Leonor de octubre de 2022, tomada durante las audiencias de los premios Princesa de Asturias. El reportaje finaliza con un análisis sobre su papel como heredera: "Desde sus primeros pasos oficiales, Leonor ha tenido que lidiar con la inestabilidad que reina en España. Su sonrisa sigue siendo angelical y su aspecto perfecto. Pero a partir de ahora debe hacer valer nuevos activos para encarnar, a pesar de lo malo y la adversidad, el futuro del país".

Leonor recibe una visita muy especial en su internado

El pasado 3 de abril, el internado en el que estudia la princesa de Asturias recibió la princesa Ana de Inglaterra. La hermana del rey Carlos III es patrona de honor de la Institución Nacional de Vigilancia Costera (NCI) y tenía agendada una visita. La sede de esta institución se encuentra en los terrenos del Atlantic College, que tiene una superficie de 50 hectáreas. El NCI, por su parte, está en la costa y se encuentra al cargo de voluntarios de la comunidad local, personal docente del internado y de algunos estudiantes (todos ellos deben hacer un número obligatorio de horas).

La cuenta oficial de Instagram del internado subió algunas fotos de la visita, junto al siguiente texto: "Su Alteza Real es una mujer comprometida y entusiasta del NCI. Como su patrona, dedica mucho tiempo a la causa y estamos profundamente agradecidos por su apoyo".