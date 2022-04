La Princesa Leonor regresa a casa. Después de cuatro meses, la joven de 16 años ha obtenido las vacaciones de primavera en el internado donde ha comenzado su formación, el UWC Atlantic College de Gales, donde se ha relacionado con un Premio Nobel. Un prestigioso colegio que celebra la Pascua, la cual este año coincide con Semana Santa por lo que el alumnado cuenta con diez días de vacaciones que la heredera aprovechará para volver a España con su familia.

Según se ha conocido, puede que la menor haya aterrizado en nuestro país este mismo viernes después de haber cogido un vuelo comercial en la noche del jueves en el que se le otorgaron las vacaciones. Tal y como publica Jaleos, el avión partiría del aeropuerto londinense de Heathrow para reunirse más tarde con la Familia Real en Madrid. No es la primera vez que la Princesa se toma unas vacaciones, las primeras fueron en Navidad donde pasó unos días con su familia sin acudir a ningún evento público. Esta vez no ha sido así pues este mismo sábado ha acudido al Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados procedentes de Ucrania situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Arropada por sus padres, la Princesa ha llegado al centro madrileño sonriente, aunque aún con mascarilla, saludando a la prensa. Al igual que hiciera su madre en el último acto público, la princesa Leonor ha querido tener un guiño a la cultura ucraniana a través de su look, con una blusa en blanco con un bordado negro inspirado en el traje tradicional del país. Un conjunto que ha cerrado con unos pantalones de tela negros tobilleros y unas sandalias.

Por su parte, su hermana, la infanta Sofía, apostando por un look informal de pantalón vaquero, camisa azul y gabardina debido al buen tiempo, quien tampoco ha acudido a un acto público desde el pasado mes de octubre. Finalmente, Reina Letizia ha apostado por un look de traje con pantalón blanco y chaqueta y camisa negra mientras que el Rey ha acudido con un look informal de pantalón vaquero, camisa y chaqueta en tono gris.

Se trata de un acto significativo, a la altura de la expectación que genera este regreso, con el que Casa Real ha querido mantener el perfil solidario y comprometido de la Familia Real.

