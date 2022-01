El rey Felipe VI está de celebración. El monarca cumple hoy, 30 de enero, 54 años y para celebrarlo hemos querido hacer un repaso por toda su vida en imágenes recordando algunos de los momentos más importantes tras vivir unos últimos años como soberano muy complicados. Lo cierto es que la crisis sanitaria por coronavirus y sus problemas familiares han marcado los últimos momentos de su mandato. Sin embargo, él ha seguido demostrando su lado más solidario y natural en cada acto público que ha presidido. Descubre todos los detalles del árbol genealógico de la Familia Real española. Desde su infancia, el rey Felipe VI ya comenzó a recibir una formación específica para convertirse en un gran soberano. Durante su juventud llegó a protagonizar algunos de los romances más comentados de la época, siendo el más sonado de ellos su relación con la modelo Eva Sannum. Sin embargo, la mujer de su vida terminaría siendo doña Letizia, que cuando se conocieron era una periodista destacada de 'TVE'. Juntos, protagonizaron un amor de lo más comentado, y es que para muchos sonaba como un auténtico cuento de hadas. También te puede interesar la historia de amor de Felipe y Letizia. Fruto de esta consolidada relación tuvieron dos hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofia. El Rey siempre se ha mostrado muy unido a ellas, sacando su lado más paternal en cada acto público que ha presidido. Sobre todo, se le ha podido ver compartir gestos de complicidad con Leonor, y es que no puede ocultar su orgullo al ver cómo sigue sus pasos. Te contamos todos los detalles de la vida de la princesa Leonor en imágenes. Durante este último tiempo, hemos podido ver al soberano muy emocionado tras tener que despedirse de su hija Leonor, que ha puso rumbo a Gales para continuar con sus estudios. Además, ha tenido que hacer frente a una gran ruptura familiar, y es que desde que detuvieron a Iñaki Urdangarín su relación con su hermana Cristina se ha visto muy afectada. No te pierdas todos los detalles de la vida de la infanta Cristina en imágenes. A esta complicada situación, también se unió el exilio forzoso del rey emérito Juan Carlos tras verse involucrado en varios problemas fiscales que obligaron al rey Felipe VI a renunciar a su herencia y retirarle la asignación que le correspondía a su padre. Te contamos todo lo que debes saber sobre la vida del rey Juan Carlos. Ahora, don Felipe VI continúa ejerciendo su papel como soberano intentando mostrar en cada acto público su lado más natural y cercano. Unas cualidades que le han ayudado a ganarse el cariño del pueblo. Ver galería 66 Fotos 1 de 66 ¡Es un niño! 30 de enero de 1968 La entonces princesa Sofía dio a luz a su tercer hijo en la Clínica Nuestra Señora de Loreto de Madrid. Tras dos niñas, por fin llegó un varón, que pesó 3,400 kilos, el futuro Heredero al trono. 2 de 66 Felipe, la historia de su vida. 8 de febrero de 1968 En La Zarzuela, y con Francisco Franco como invitado, Felipe Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia recibió el bautismo. Cada uno de los nombres fue por un motivo: el primero por el primer Borbón que reinó en España; el segundo por su abuelo paterno, el Conde de Barcelona; el tercero por su abuelo materno y rey de los helenos, y el cuarto por su bisabuelo, Alfonso XIII. Sus padrinos fueron don Juan y su bisabuela la reina Victoria Eugenia, que por primera vez regresaba a España tras su largo exilio. 3 de 66 Una educación para un príncipe En 1973, Felipe comienza a estudiar en el Colegio Santa María de Rosales, de Madrid. En esta imagen lo vemos con su madre y hermanas, Cristina y Elena, al salir de clase. Actualmente las hijas de Felipe VI y de la reina Letizia, las infantas Leonor y Sofía, cursan sus estudios en el mismo centro. 4 de 66 Una educación para un príncipe De niño, como era muy dormilón, Felipe decía que su asignatura preferida era "la siesta". Cuando creció, se sentaba en los asientos de atrás porque no cabía en el pupitre debido a que siempre ha sido muy alto. 5 de 66 Don Juan Carlos I. 22 de noviembre de 1975 Con la muerte de Franco, don Juan Carlos es proclamado Rey. Automáticamente, don Felipe pasa a ser Heredero de la Corona. Sin embargo, el título de Príncipe de Asturias no le fue entregado hasta el 1 de noviembre de 1977. 6 de 66 Su primer discurso. Octubre de 1981 Se celebran en Oviedo los primeros Premios Príncipe de Asturias, donde don Felipe hace su primer discurso público. Además de los nervios por la ocasión, temía no poder pronunciar bien porque llevaba aparato en los dientes. 7 de 66 Ya es mayor de edad. 30 de enero de 1986 A los 18 años, el entonces Príncipe de Asturias juró, ante las Cortes Generales y los Reyes, fidelidad a la Constitución y al Monarca. 8 de 66 Una educación para un príncipe En 1984, don Felipe cursó COU en Lakerfield Collage School, en Canadá. Lo apodaban 'Flip'. 9 de 66 Una educación para un príncipe Don Felipe se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, convirtiéndose en el primer Heredero con carrera universitaria. 10 de 66 Formación militar Como futuro Jefe de los tres Ejércitos, en 1985 comienza sus estudios militares. Sus compañeros lo llamaban 'SAR' (por Su Alteza Real), 'cadete uno más' (por su empeño y el de sus mandos en ser uno más) y el 'Winston' (por ser el rubio más largo, como los cigarrillos). Don Felipe cobraba 26.000 pesetas en su época de cadete y fue arrestado varias veces por llegar tarde, a pesar de que se ponía cinco despertadores. En la foto, en la Academia del Aire, en San Javier, Murcia. 11 de 66 Formación militar en el ejército de Tierra Don Felipe recibió formación de los tres Ejércitos. En esta imagen lo vemos durante un acto con el de Tierra, en la Academia General de Zaragoza. 12 de 66 Formación militar en la Escuela Naval de Marín Don Felipe completó su formación militar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra. El mar siempre ha sido una de sus grande pasiones, tanto en los deportes como durante su preparación militar. 13 de 66 Máster en Relaciones Internacionales Tras finalizar el período de formación militar, don Felipe inició el período de formación civil. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente un Máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. 14 de 66 Un amante del deporte. 25 de julio de 1992 Como toda su familia, Felipe es un amante del deporte. Uno de los momentos más emocionantes para don Felipe y para todo el país fue cuando desfiló como abanderado del equipo olímpico español en Barcelona 92. 15 de 66 ¡Adiós, patrón! 1 de abril de 1993 La Familia Real sufre una gran pérdida: fallece don Juan, el Conde de Barcelona, al que todos llaman cariñosamente "patrón", apodo que heredará don Juan Carlos. 16 de 66 Cuando llega el amor. Su primer amor fue Isabel Sartorius. Era el año 1989. La revista DIEZ MINUTOS publicó las mejores fotos de su relación. 17 de 66 Su etapa en Estados Unidos En EE.UU., en 1995, Felipe conoció a Gigi Howards, con quien lo vimos en numerosas ocasiones. 18 de 66 Una modelo noruega La relación de don Felipe con Eva Sannum hizo correr ríos de tinta e incluso se llegó a hablar de matrimonio. Con la modelo noruega salió desde 1997 hasta el año 2001. 19 de 66 Amor con una periodista En octubre de 2002 don Felipe conoció a Letizia Ortiz, entonces una destacada periodista de TVE, y comienzan a salir en secreto. En la imagen, un año después, cuando todavía no se sabía que estaban enamorados. 20 de 66 Doña Letizia, la mujer de su vida El 1 de noviembre de 2003, los Reyes Juan Carlos y Sofía anuncian el compromiso de don Felipe con Letizia Ortiz, la popular presentadora del Telediario de TVE 1. 21 de 66 Un compromiso real Cinco días después de anunciar su compromiso con la periodista Letizia Ortiz, en la pedida de mano, donde conocimos a la familia Ortiz-Rocasolano. 22 de 66 Boda real El 22 de mayo de 2004 y bajo una intensa lluvia, don Felipe se casaba con su 'princesa'. Contraía nupcias por amor, como siempre había deseado. 23 de 66 Nació su primogénita El 31 de octubre de 2005 nació la primogénita de los entonces Príncipes de Asturias: Leonor, que automáticamente recibía el reconocimiento de Infanta de España. Don Felipe estaba encantado con la paternidad. 24 de 66 Su segunda hija Solo un año y medio después de la llegada al mundo de Leonor, el 29 de abril de 2007, llegaba al mundo su segunda hija, que se llama Sofía, nombre elegido en 'homenaje' y reconocimiento a la reina Sofía. 25 de 66 Momentos para recordar... En el verano de 2011, la Familia Real disfrutaba de sus habituales vacaciones en Mallorca. Don Felipe posaba con la familia al completo, excepto los Reyes. Sus hermanas Elena y Cristina, sus sobrinos, sus hijas, Leonor y Sofía y su cuñado, Iñaki Urdangarin, feliz en familia y ajeno todavía a la polémica que meses después colmaría todas las portadas. Estos tiempos ya son pasados y hace tiempo que 'reuniones' como esta son historia. 26 de 66 Visita especial con el papa Benedicto XVI A mediados de agosto de 2011, la Familia Real recibía una visita muy especial, el papa Benedicto XVI viajaba a España, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fueron organizadas en Madrid durante el pasado verano. La Familia Real posaba muy sonriente en el Palacio de La Zarzuela. Felipe al lado de su padre, que llevaba un bastón para apoyarse al andar, posaba encantado con su hermana, la infanta Elena, sus hijos Victoria y Froilán; la princesa Letizia y las infantas Leonor y Sofía y su madre, la reina Sofía. Los ausentes a esta foto con el Papa fueron la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus hijos. 27 de 66 Tres generaciones El 10 de septiembre de 2012, la Casa Real estrenó nueva página web y don Felipe fue uno de los protagonistas. La foto que daba la bienvenida a este espacio virtual sobre la Familia Real era una foto con las tres generaciones: don Juan Carlos, el entonces Heredero y la tercera en la línea de sucesión en aquel momento, Leonor. 28 de 66 Fue proclamado Rey de España el 19 de junio de 2014 Con su nuevo cumpleaños, don Felipe deja atrás el año más importante de su vida, el de su llegada al trono, que tuvo lugar el 19 de junio de 2014, día en que comenzó su reinado. Uno de los momentos inolvidables para Felipe VI y para la historia de España es la salida al balcón del nuevo monarca, su presentación pública ante todos los españoles, símbolo del comienzo de una nueva etapa para nuestro país y para su vida. Don Felipe estuvo acompañado en su primera salida al balcón del Palacio Real de Madrid por su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Posteriormente se unieron a ellos los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. 29 de 66 Un día histórico Horas antes se había vivido la ceremonia de proclamación en el Congreso de los Diputados. En el hemiciclo, engalanado para la ceremonia de proclamación, se celebraba de la sesión solemne de juramento y proclamación de Su Majestad el rey don Felipe ante las Cortes Generales. Para la ocasión, don Felipe lucía el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra, que consta de guerrera azul con tirilla y puños blancos, pantalón azul, zapatos y calcetines negros, guantes blancos, gorra de plato azul -que sólo se utiliza en exteriores-, condecoraciones y faja de Capitán General de las Fuerzas Armadas. La banda de seda cruzada que vestía era de azul cielo. En un discurso de 26 minutos el nuevo soberano recordaba el papel desempeñado por su padre, don Juan Carlos, en su reinado; y reafirmaba su compromiso para trabajar para todos los españoles: "En el desempeño de mis funciones encontrarán en mí a un Jefe del estado leal y dispuesto a escuchar, comprender y colaborar, y a defender siempre los intereses generales", decía. 30 de 66 De heredero a Rey. El primer acto del primer día de don Felipe como nuevo Rey de España tenía lugar horas antes de la ceremonia de proclamación en el Congreso de los Diputados, el 19 de junio. Se celebraba en la Sala de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, en Madrid, y se trataba de la imposición del Fajín de Capitán General por parte de su padre, el rey Juan Carlos (foto de la derecha). Don Felipe había comenzado su reinado oficialmente a las 00.00 horas de aquel 19 de junio tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley que hacía efectiva la abdicación del Rey don Juan Carlos, su padre, que daba así por finalizados así sus 39 años como jefe del Estado. A las 6 de la tarde del día anterior, el 18 de junio, tenía lugar el acto de abdicación de don Juan Carlos en el Palacio Real de Madrid (foto de la izda.). El soberano saliente se mostraba orgulloso de su hijo, hacia quien se mostraba muy afectuoso y atento. Siguiente Iñaki Urdangarin celebra sus 54 años Publicidad - Sigue leyendo debajo

