Leonor y Sofía felicitan personalmente a las Selección femenina

La princesa Leonor y la infanta Sofía han querido felicitar personalmente a las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol tras su victoria. Las hijas de los Reyes se 'colaron' en el vestuario de las deportistas para darles la enhorabuena por su pase a cuartos de final. Sofía de Borbón se mostró muy entusiasmada de asistir junto a su hermana mayor al Brentford Community Stadium de Londres para presenciar el encuentro entre España y Dinarmarca que finalizó con un resultado de 0 a 1 a favor de selección española. Una victoria que les ha servido para pasar a los cuartos de final de la UEFA Women’s Euro 2022.

En su primera salida internacional en solitario, la Princesa de Asturias y su hermana estuvieron acompañadas por la directora de fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta, y el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafael del Amo, entre otras autoridades.

Finalizado el encuentro la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía fueron a los vestuarios para conversar con las jugadoras y felicitarlas por su pase a cuartos de final. Posteriormente fueron despedidas por las mismas personas que las recibieron a su llegada.

La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han asistido al partido de la fase de grupos de la Eurocopa Femenina de fútbol, que ha enfrentado a las Selecciones de España y Dinamarca.



¡Felicidades a la @SEFutbolFem por su pase a cuartos! #WEURO2022⁰



El torneo “UEFA Women’s Euro England 2022 enfrenta a 16 equipos en Inglaterra y de celebra del 6 al 31 de julio de 2022, con sedes en en Brighton & Hove, Londres, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford, Wigan y Leigh.

La Selección Española Femenina de fútbol dirigidas por Jorge Vilda está, en el Grupo B con Alemania (8 veces campeona), Dinamarca (la vigente subcampeona) y Finlandia.

