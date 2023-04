El estilo de la infanta Sofía promete dar mucho de qué hablar. La segunda hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, que nació el 29 de abril de 2007, prefiere un estilo más desenfadado y casual que su hermana Leonor, Princesa de Asturias. Además, la joven tiene menos protagonismo en los actos públicos y eso le permite lucir unos looks más relajados a los estilismos que elige la Heredera. En sus apariciones públicas, Sofía demuestra ser buena conocedora de las últimas tendencias y muestra predilección por prendas 'low cost' ya que, al igual que cualquier chica de su edad, su armario está lleno de firmas nacionales a buen precio como Zara, Mango o Stradivarius y es fan de la moda española. La infanta Sofía, que tiene un buen ejemplo a seguir en el estilo de su madre, doña Letizia, tiene predilección por los tonos neutros aunque, en alguna ocasión, sorprende con estampados o colores más vivos o atrevidos.

La infanta Sofía adora los vestidos, normalmente de largo mini o midi, y, en la temporada de primavera-verano, suele elegirlos de color blanco, sin duda uno de los colores que más se repite en su armario. La nieta menor de los reyes Juan Carlos y Sofía también le gustan los pantalones y a los modelos de pinzas o 'paper bag' que utiliza en actos más formales, se suman los vaqueros pitillo que combina con deportivas blancas, sus zapatillas favoritas. También hemos podido ver a la hija menor de Felipe y Letizia con shorts, sobre todo durante sus vacaciones en Mallorca. Para las ocasiones especiales, como en los premios Princesa de Asturias, la infanta Sofía no duda en apostar por las últimas tendencias como la falda bailarina que lució en la edición de 2021 o el dos piezas de la firma Bruna que escogió para los premios Princesa de Girona del 2022. En cuanto al calzado todavía no lleva tacones como mucho algunas cuñas de esparto y las bailarinas, en todas sus tonalidades y a juego con sus looks, son sus zapatos favoritos.

En cuanto a los peinados, la infanta Sofía suele lucir su larga melena rubia suelta, normalmente con ondas aunque, en alguna ocasión, hemos podido ver cómo apostaba por coleta o moño de bailarina, unos peinados que también ha lucido doña Letizia. A continuación, repasamos los mejores looks de la infanta Sofía. ¿Cuál es tu favorito?