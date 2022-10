Como a muchos adolescentes, a Leonor le cuesta separarse de su móvil. Se ha dicho que tanto la princesa de Asturias como su hermana, la infanta Sofía, no usan WhatsApp y no tienen redes sociales, pero ella misma desveló que no se separa de su teléfono.

Fue durante la Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad, organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2022. Una de las ponentes, la profesora universitaria de Comunicación y Nuevos Medios Laura Cuesta preguntó a los chicos si usaban mucho sus teléfonos móviles y Leonor, aunque tímidamente, levantó su mano.