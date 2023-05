Descubre los mejores looks de Leonor de Borbón. Repasamos cómo ha evolucionado el estilo de la hermana de la infanta Sofía desde que la vimos por primera vez, el 7 de noviembre de 2005, aunque su Alteza Real, Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias, de Gerona, de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer había nacido siete días antes, el 31 de octubre de 2005, a las 01:46 h de la madrugada. Leonor pesó 3,540 kilos y midió 47 centímetros al nacer y el inolvidable día que la conocimos iba cómodamente dormidita en brazos de su orgullosa mamá, vestida con un faldón 'beige' y arropada con una toquilla de punto del mismo color.



Podríamos repasar la vida de Leonor, la hija mayor de Felipe VI y Letizia, a través de su primer día de cole, su Primera Comunión, su primer discurso oficial, la estrecha relación que mantiene con su hermana, la infanta Sofía, o sus estudios en Gales que culminan el 20 de mayo de 2023 cuando abandone el UWC Atlantic College tras aprobar con buenas notas los dos cursos de Bachillerato Internacional. Pero no, preferimos analizar este paso de bebé, a niña y de niña a mujer a través de sus looks. El estilo de Leonor ha evolucionado con el paso del tiempo y es más formal que el estilo de su hermana, la infanta Sofía, aunque comparten gusto por el estilo boho y la moda española.

El color azul, uno de los favoritos de la princesa Leonor

Si de pequeña, la princesa de Asturias llevaba vestiditos con estampados florales y a juego con su hermana, la infanta Sofía, de 'mayor' ha dejado claro que saber perfectamente lo que le gusta y lo que no. Los estampados siguen primando en sus estilismos, pero si hay un color que destaca en su vida ese es el azul. Es un tono que siempre se ha relacionado con la realeza y que Leonor ha elegido para sus grandes ocasiones, como el día de la imposición del Toisón de Oro con motivo de su décimo cumpleaños, el día de su Confirmación o en los Premios de la Fundación Princesa de Girona en 2022. Otra fecha clave que no puede faltar en este repaso es el 18 de octubre de 2020. No porque ese año la ceremonia de los Princesa de Asturias se realizase en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista debido a las restricciones de la pandemia, que también, sino porque fue la primera vez que vimos a Leonor con tacones.

A diferencia de su madre, la reina Letizia, Leonor todavía no tiene una marca favorita, aunque sí se decanta por firmas nacionales como Bgo&Me, Zara, Mango, Nanos, Poète y Vogana, entre otras. Y para sus pies: Pretty Ballerinas. También la hemos visto con prendas de firmas internacionales como Carolina Herrera y & Other Stories. De esta última fima es la blusa que le cogió 'prestada' su madre y también tiene Mette-Marit de Noruega.

No podemos olvidarnos de sus veranos en Mallorca, donde destacan los looks informales: shorts, minifaldas y vestidos. Estilismos muy diferentes a los que viste Leonor cuando se trata de un acto oficial, pero todos ellos con algo en común: La princesa Leonor les da su propio sello.

Pasen y vean: abrimos el armario (y la vida) de la Princesa de Asturias. Y dale al play para conocer su estilo.