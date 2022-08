Las flores, el estampado del verano Gtres Los Reyes y sus hijas dieron un paseo por el centro de Palma, sorprendiendo con su presencia a todos los presentes. Para esta salida informal y, fuera de agenda, Leonor optó por un vestido de Mango que ya le vimos en 2021, mientras que su hermana estrenó un vestido camisero en color caqui, blanco y negro. Ambas prendas con estampado floral.

Looks para una 'noche de chicas' Gtres En la noche del domingo 7 de agosto de 2022, la princesa Leonor y su hermano salían a cenar con su madre y su abuela. Para esta 'noche de chicas' optaban por looks muy difentes: la hija mayor de los Reyes con un mini vestido de Zara de flores, de algodón, cuello solapa con escote pico y manga por debajo del codo, bajo acabado en volante y cierre frontal con botones y cinturón a tono, que se agotó a las pocas horas de llevarlo Leonor. Lo combinó con alpargatas de Mint and Rose y bolso de Adolfo Domínguez. Su hermana recuperó de su armario este vestido de raya horizontales y alpargatas de Macarena Shoes.

Originales estampado Gtres Los Reyes y sus hijas salieron a cenar y para la ocasión, Leonor de Borbón llevó un vestido 'tie dye' de la marca española Babbaki, de venta en El Corte Inglés. Por su parte, la infanta Sofía apostó por un dos piezas compuesto por una blusa y una falda drapeada con un estampado veraniego de hojas en color verde esmeralda de la firma española Designers Society y alpargatas de cuña de la firma Macarena Shoes.

En tonos pastel Gtres La primera parada de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el verano de 2022 fue su visita a la Cartuja de Valldemossa. La hija mayor de los Reyes optó por un vestido blanco de estilo boho chic de Sfera y alpargatas de Mint & Rose. Mientras que su hermana llevó un vestido en rosa empolvado con nido de abeja en la zona del abdomen, que combinó con alpargatas en color camel y planas de Polit et Moi.

Leonor se desmarca de su hermana Gtres Las hijas de los Reyes son fans absolutas de las alpargatas de Macarena Shoes. De hecho ambas llevan el mismo modelo. Sin embargo, mientras la princesa de Asturias sorprendió con una minifalda vaquera, súper tendendencia, y top con escote bardot, su hermana, la infanta Sofía, volvió a lucir su prenda estrella de este verano: el mono. En esta ocasión firmado por Designer Society.

Trenzas y rayas Gtres Sofía también se decantó por las trenzas 'boxeadora'. La Infanta lució un vestido de rayas, de corte muy similar al de su hermana mayor.

Vuelta a las trenzas Gtres Las trenzas siempre eran las protagonistas de los peinados de Leonor y Sofía cuando eran pequeñas. Las dejaron unos años y ahora han vuelto a ellas pero en una versión 'trendy', la favorita de las celebs. Además de su peinado, destacó el vestido de la princesa de Asturias con estampado de pequeñas flores y corte falda de ballet.

Guiños a su madre Gtres En los looks de la princesa de Asturias y la infanta Sofía vemos clara referencias a su madre, la reina Letizia. Leonor escogió un vestido de flores de Zara, manga corta y falda de volantes de Zara, que combinó con el calzado favorito de la Reina, unas alpargatas de cuña. Su hermana, por su parte, se decantó por un mono de lino en color verde menta de Comptoir des Cotonniers, con detalle de lazada a la cintura, al estilo 'Letizia'.

2021, en tonos azules Gtres La princesa de Asturias, su hermana y su madre lucieron looks en tonos similares durante su primer posado en Mallorca. Leonor estrenó vestido de vestido de & Other Stories. Mientras que la infanta Sofía escogió el mono corto blanco con cuello camisero y sin mangas que estrenó el verano pasado.

Menorquinas Gtres En otro de los días que las vimos en 2020, la princesa Leonor y la infanta Sofía hicieron un guiño a la isla luciendo las dos menorquinas, un calzado típico de las Baleares. La princesa Leonor combinó su calzado por un vestido con estampado tropical en tonos verdes, sin mangas, y con corte en la cintura de la firma Mango. Mientras su hermana, la infanta Sofía apostó todo a blanco con un mono corto estilo worker de Zara.

2020, clave low-cost Gtres En un año marcado por la pandemia, las hija de los Reyes apostaron para su primera aparición en Mallorca por dos looks de firmas españolas. Mientras la infanta Sofía se decantó por un vestido de cuadros vicky de Stradivarius, su hermana la princesa Leonor apostó por un vestido de flores de Sfera.



Flores y rayas Gtres Durante el posado en Marivent, de 2019, la princesa de Asturias llevó un mono de flores, mientras su hermana se decantaba por un look muy diferente con bermudas de rayas y top con volantes.



¿Vestido o pantalón? Gtres En 2019, la princesa de Asturias y la infanta Sofía disfrutaron del ballet 'El lago de los cisnes', en el Auditorium de Palma. La primogénita de los reyes apostaba por una camisa blanca y ancha con un pantalón azul marino su hermana por Sofía un vestido blanco calado.

Combinando rayas Gtres En 2019, durante su 'tradicional' visita al Club Náutico de Mallorca, la princesa Leonor llevó bermudas blancas y blusa azul de rayas de manga corta. Mientras que su hermana, elegía bermudas de rayas y blusa blanca sin mangas.

Tendencia: zapatillas blancas Gtres Este calzado es lo más en 2019 y las hijas de los Reyes lo saben, de ahí que para ir al cine con su abuela y su madre optasen por este tipo de zapatillas el pasado verano. La princesa de Asturias ponían el toque a su look con una original camiseta. Mientras que Sofía lucía un look más boho con un pantalón de rayas y blusa.

2019, el gran cambio de Leonor y Sofía Gtres Durante el posado de Leonor y Sofía en el año 2019 se pudo hacer vidente el gran cambio que habían experimentado debido al paso del tiempo. Ambas optaron por unos vestidos muy veraniegos (y en los mismos tonos que el año anterior). Leonor, de Massimo Dutti, y con estampado 'tie-dye' y Sofía, con un modelo blanco de Mango.

Firmas low-cost Gtres Leonor posó con un vestido azul con volantes y de tela perforada de Zara Kids, que se agotó a las pocas horas, y Sofía con uno blanco y calado de Massimo Dutti.

Y en 2018, repitieron modelito Gtres Al igual que en 2014, las hermanas eligieron el mismo modelo de vestido para visitar a su padre en el Club Náutico de Palma de Mallorca, durante la última jornada de regatas. Pero en colores distintos. Mientras que la mayor elegía el rosa bebé, la hija pequeña de los Reyes optaba por el blanco. Y una vez más lucían el mismo calzado, con sandalias de Sarah World.

Del estilo ibicenco al ganchillo Gtres En 2017, las hermanas posaron en Marivent con looks bien distintos. Leonor se decantaba por un vestido blanco estilo ibicenco de Mango Kids y sandalias de Gioseppo; y Sofía por un diseño con estampado de estrellas y cenefa de ganchillo de Nanos y sandalias de Sara Navarro.

Rayas: ¿verticales u horizontales? Gtres Los Reyes y sus hijas acudieron por sorpresa localidad mallorquina de Sóller para visitar el museo modernista Can Prunera, que por aquel entonces albergaba la exposición 'Pablo Picasso y Joan Miró, Historia de una amistad'. Leonor lució un vestido blanco con rayas horizontales en azul de Zara Kids y diadema de Nanos. Y Sofía optó por un vestido blanco con rayas verticales de Mango Kids. Lo que sí llevaron iguales fueron los zapatos. Ambas lucían las tradicionales abarcas menorquinas, con plataforma, que firma MIBO.

2017, día de mercado con shorts Gtres Las hijas de los Reyes acudieron al Mercat de l’Olivar en Palma de Mallorca con looks de lo más cómodos. La infanta apostó todo al blanco, mientras que la princesa Leonor combinó shorts verdes con top blanco.

2016: su look más formal Gtres Leonor y Sofía optaron por vestidos más formales durante este posado. La Princesa de Asturias apareció con un vestido blanco con líneas en cuello, mangas y cintura en azul marino, firmado por Carolina Herrera. Y la infanta Sofía lucía un vestido de rayas en blanco y azul, de Nanos.



Tú volantes y yo flores Gtres En 2016, la Familia Real disfrutó de una cena en familia durante sus vacaciones. Mientras Leonor vestía falda de algodón y blusa de bodoques rosa, así como alpargatas con minicuña; su hermana se descantaba por un vestido floral en tonos verdes y rosas, a juego con sus bailarinas. Además, la hija pequeña de los Reyes llevaba un abanico.

Les encantan las abarcas Gtres Ese año, en su visita al Club de Vela de la ciudad, las hijas de los Reyes optaron por shorts color blanco y unas camisas estampadas. Lucían abarcas, el zapato típico de Menorca.

2015: Sofía y su madre 'comparten' camiseta Gtres Leonor y Sofía posaron con conjuntos distintos. Eso sí, las dos llevaban bermudas y camisetas. Lo que más llamó la atención de estos looks fue ver cómo Sofía lucía la misma camiseta blanca que su madre. De la firma flamenco.

2014: vestidos iguales, distintos colores Gtres Leonor y Sofía posan por primera vez en el palacio de Marivent, en Mallorca, tras la proclamación de Felipe VI como Rey. Para la ocasión, aparecieron con el mismo vestido, creado por las modistas asturianas Nieves García Torres y Teresa Fernández Castro, pero con diferentes colores. Mientras que Sofía lo llevaba en tonos rosas, Leonor aparecía con el mismo look en color azul.

