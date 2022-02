La decisión de Harry de Inglaterra de dejar de ser "miembro activo" de la familia real británica hizo que los patronazgos que presidía quedasen en el aire. Uno de ellos era el patronato de la Rugby Football League y la Rugby Football Union, que ahora la reina Isabel II ha cedido a los duques de Cambridge.

La mujer de Guillermo de Inglaterra ya se ha estrenado en el cargo y lo ha hecho ganándose el cariño de jugadores y equipo técnico. Kate asisitó a una sesión de entrenamiento con los miembros de los equipos de rugby de Inglaterra en el Estadio Twickenham. Y participó como una jugadora más. Estamos acostumbrados a ver a la duquesa de Cambridge con looks sobrios y elegantes, por lo que verla con chándal, deportivas y disfrutando como una niña del entrenamiento son imágenes que se han hecho virales. Un estilimos con el que nos gustaría ver a la reina Letiza.

La duquesa de Cambridge llevaba el chándal reglamentario de la selección inglesa, dos piezas en color negro con la característica rosa en el pecho y en una pierna. Y el pelo recogido en una coleta alta, pero sin duda, lo más llamativo de su look no ha sido los informal, sino las joyas con las que lo acompañaba. Llamaba la atención que no se hubiese quitado su anillo de compromiso (un gran zafiro rodeado de 14 diamantes).

Se sabía que a la duquesa de Cambrige el gusta el deporte. La hemos visto jugar al tenis, al pádel, tirar con arco, montar en bicicleta y ahora la vemos demostrando su talento para el rugby.

"Fue fantástico conocer a los jugadores, el personal y los árbitros que representan el deporte al más alto nivel. Incluso me puse los tenis para tener una idea de cómo entrenan los equipos", escribió Kate junto a un video en el que se la ve en pleno entrenamiento.

Horas antes de ponerse el chándal de la selección, Kate compartió un vídeo en sus redes, también con look sporty, anunciando que asumía emocionada este patronazgo. "Estoy muy emocionada de convertirme en patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union, dos organizaciones fantásticas que están comprometidas a aprovechar el poder que el deporte puede tener para unir a las comunidades y ayudar a las personas a prosperar. ¡Espero trabajar con ellos en todos los niveles de los juegos y animar a Inglaterra en lo que promete ser un año emocionante para ambos deportes!", comentaba junto a las imágenes.

