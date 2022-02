La Reina Isabel II celebra sus 70 años de reinado. Un longevo mandato en el que ha tenido más de un terremoto, algunos de ellos en los últimos años como los protagonizados por su nieto el príncipe Enrique o su hijo, el príncipe Andrés. Ahora, ha aprovechado que las aguas están más calmadas para llevar a cabo las conmemoraciones de esta fecha tan especial en las que ha dado un paso más para preparar la herencia del trono a su hijo, el príncipe Carlos y su mujer, Camila Parker Bowls. La monarca ha dejado por escrito en una carta dirigida a todas las naciones de la Commonwealth, su deseo acerca de la esposa de su hijo: que “sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”.

En la misiva, la Reina se ha mostrado agradecida a todos los ciudadanos británicos por la “lealtad y afecto” que le han profesado en este tiempo, algo que espera que continúe tras la sucesión de su hijo: “Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me has dado a mí”, ya que “es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”.

De esta forma, Isabel II ha abordado sin tapujos ni rodeos una de las cuestiones que más debates han generado desde que Carlos de Inglaterra se casara con Camila Parker Bowls en 2005: ¿sería ella heredera? Cabe recordar que Camila no aceptó el título de 'Princesa de Cornualles' por respeto a la memoria de Lady Diana de Gales, fallecida 7 años antes.

Con este gesto, la monarca tiene muy presente cerrar todos los flecos que puedan quedar tras su muerte, algo que ha "conmovido" al príncipe heredero y, sobre todo, a su esposa. A sus 95 años, la Reina sigue siendo la figura de la familia real británica más querida, seguida por el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton; por lo que su apoyo expreso a Camila podría marcar un antes y un después en la reputación del matrimonio heredero.

