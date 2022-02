Pocos matrimonios duran para toda la vida, y esto también afecta a las Familias Reales. Así lo hemos comprobado en España con la situación que vivió la Infanta Elena primero, y por la que actualmente están atravesando la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Un tiempo para pensar que, según la prensa nórdica, también podrían tomarse los príncipes de Suecia, Victoria y Daniel. La princesa heredera, según apuntan los rumores que se difunden por medios suecos, podría estar meditando hacer lo mismo que la hermana del Rey Felipe VI, algo que ha llegado incluso a oídos del matrimonio, haciendo que hagan algo inaudito.

Por primera vez, el matrimonio ha dado un paso al frente y ha comentado el rumores que estaba siendo difundido desde hace tiempo. Para ello han emitido un comunicado en el que han explicado el motivo que les ha llevado a hacer tal excepción en la norma real: "Es una excepción para desmentir rumores, pero el propósito es proteger a la familia", han explicado en el escrito que han remitido a los medios suecos. Un comunicado en el que no solo se ha explicado el motivo que les ha llevado a hablar, sino qué hay de cierto en estos rumores que llevan tiempo en el aire.

Gtres

"Ha llegado a nuestro conocimiento que hay un extenso rumor negativo difundido con respecto a nuestra relación privada. Se están difundiendo acusaciones sobre traición en la relación y un divorcio inminente. En casos normales, no comentamos sobre rumores y especulaciones. Pero para proteger a nuestra familia, queremos dejar claro, de una vez por todas, que los rumores que ahora se están difundiendo son completamente infundados", se puede leer en el comunicado.

De esta forma, la princesa heredera ha querido zanjar el asunto junto a su marido. "Es una excepción para desmentir rumores, pero el propósito es proteger a la familia y la Familia real ha elegido junto con la pareja salir con este desmentido. La razón es que la noticia lleva mucho tiempo continúa. En esta situación, lo hemos visto necesario", explican. Y es que, añaden, han informado tanto a los Reyes como a sus consuegros antes de enviar el comunicado.

La Princesa heredera Victoria de Suecia con su marido, Daniel, y sus hijos, Estelle y Óscar Gtres

Los padres de los príncipes Estelle (9 años) y Oscar (5 años), han querido dejar así claro cuál es la verdad mientras continúan con su agenda. En este tiempo, ambos han acudido durante los últimos días a actos por separado organizados en su agenda protocoloria, como viene siendo habitual. Pero el próximo jueves podremos verlos juntos en una visita al Instituto Sueco de Estudios Políticos Europeos, y al día siguiente acudirán ambos a una reunión con la junta directiva de la fundación de Daniel de Suecia.

