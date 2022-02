El rugby es uno de los deportes más destacados en Reino Unido. Una tradición que queda reflejada en la Familia Real Británica que cuenta con varios títulos relacionados con este deporte. Mientras que el príncipe William es patrocinador de la Selección de Rugby de Gales, Kate Middleton lo es de Inglaterra, un papel que anteriormente esta reservado para su cuñado, el Príncipe Harry, pero que recibió ella tras la salida de él de la Familia Real y su mudanza a California, donde ha sido galardonado junto a su mujer.

Así, el matrimonio disfruta aún más de este deporte al que ya acudían anteriormente en los estadios del país. "[El duque y la duquesa] son famosos por ser competitivos entre sí y esto no será diferente, probablemente aún más ahora que tienen un interés invertido en el resultado del juego", aseguraba una fuente al Daily Mail. Un buen ambiente que han trasladado a su hijo, quien les ha acompañado a ver el partido del Seis Naciones de Inglaterra contra Gales el sábado en el estadio Twickenham.

Mientras que el pequeño George estaba ataviado con un abrigo rojo y azul, la duquesa de Cambridge llevaba la bandera de su equipo, y un abrigo Knightsbridge estampado de Holland Cooper sobre un jersey de cuello alto negro. El duque, por su parte, llevaba camisa blanca y corbata roja con un jersey negro de cuello en pico.

Durante el partido, tanto el duque como la duquesa han defendido a su respectivo equipo, lo que ha hecho que el príncipe George haya disfrutado aún más del encuentro. Además, sus padres han aprovechado para explicarle todos los detalles del deporte, las mejores jugadas y jugadores haciendo que el pequeño se involucrara un poco más, aunque no era la primera vez que acudía a un estadio de rugby.



