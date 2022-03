Marta Luisa de Noruega y su chamán, Shaman Durek Verret, han dado un paso más allá en su relación. Han pasado dos años desde que la pareja comenzara su historia de amor a distancia (ella sigua afincada en Noruega mientras él vive en Estados Unidos) con constantes visitas mutuas para mantener viva la llama. Una circunstancia que, a pesar de lo que se esperaba, lejos de romper la pareja la ha afianzado, tanto, que ya se encuentran pensando en la boda tal y como la princesa del país nórdico ha confesado.

Ahora, la pareja ha avanzando compartiendo por primera vez la imagen de una familia unida. Y es que la pareja ha publicado una fotografía acompañados de las hijas de Marta Luisa, fruto de su matrimonio con Ari Behn, quien decidió quitarse la vida el día de Navidad de 2019. Una pérdida que marcó fuertemente a sus hijas, Maud Angelica (18), Leah Isadora (16) y Emma Tallulah (13), quienes han dado su bendición al ahora novio de su madre, una aceptación que se ha hecho gráfica con esta imagen familiar con motivo del Día Internacional de la Mujer.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Para todas las mujeres y hombres que apoyan la brillantez, la resiliencia, la valentía, la vulnerabilidad, la verdad, el liderazgo y las pasiones de las mujeres. Feliz Día Internacional de la Mujer. En realidad cada día es un día de la mujer. Necesitamos luchar para ser escuchadas, para ser reconocidas y no ser obviadas, para el salario igualitario cada día. Así que cada día es un Día Internacional de la Mujer en el que construimos y crecemos hacia la igualdad, de manera que la próxima generación quizás no se encuentre los mismos muros que nosotras", podía leerse en la imagen.



Entre los comentarios, el propio Durek enviaba un gran mensaje: "Amo a nuestra familia. Tú, querida mía, eres una fuerza vital. Por la manera en la que quieres a tus hijas y cómo alimentas sus mentes y corazones para que crezcan. Por la forma de amarme. Eres una mujer espectacular y una verdadera inspiración para muchos. Feliz Día de la Mujer, querida. Que todas las mujeres sean vistas, escuchadas y respetadas de forma global".

Esta es la primera vez que la familia posa unida aunque no la primera vez que se muestra cómo están unidos y es que tanto la princesa como sus hijas, viajaron a Los Ángeles cuando la salud de su novio se resintió el pasado diciembre.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io