En noviembre de 2020, saltaba la noticia de que la pareja podría tener planes de boda y ahora el futuro novio ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales. Derek estaba haciendo un directo en su perfil de Instagram cuando uno de sus seguidores quiso saber si quería casarse con la princesa y éste fue claro.

Shaman Durek se muestra muy recuperado de los problemas renales que, hace unas semanas, hicieron temer por su salud y no es la primera vez que habla de sus planes de boda con Marta Luisa de Noruega. Hace unas semanas, en declaraciones a la revista Vanity Fair, Verret comentó que estaba deseando pedir matrimonio a su chica y que los reyes Harald y Sonia de Noruega ya conocían sus intenciones. Será el segundo matrimonio de Marta Luisa de Noruega que ya estuvo casada con Ari Behn, el padre de sus tres hijas, que se suicidó el 25 de diciembre de 2019.

Marta Luisa y Shaman Durek viven su historia de amor entre dos continentes: América y Europa ya que Verret está instalado en Estados Unidos mientras que la princesa sigue viviendo en Noruega pero las visitas de la princesa a Los Ángeles son cada vez más frecuentes y, por ejemplo, viajó allí con sus hijas cuando la salud de su novio se resintió el pasado diciembre. La intención de la pareja es instalarse en la ciudad americana y, hasta allí, viajarían también las tres hijas de Marta Luisa: Maud Angelica, de 18 años; Leah Isadora, de 16, y Emma Tallulah, de 13, fruto de su matrimonio con Ari Behn, que se suicidó en las Navidades de 2019.

Daniel Perez Getty Images

