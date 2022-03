Los duques de Cambridge aterrizaron anoche en Belice para dar el pistoletazo de salida a su espera gira por el Caribe. Su visita, diseñada para reforzar los vínculos en un momento de creciente sentimiento republicano, tuvo un comienzo difícil gracias a una disputa sobre el colonialismo. Pero a pesar de eso, y de que su vuelo llegó 30 minutos tarde, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se mostraron de lo más sonrientes mientras bajaban los escalones de su avión.

Recibieron un saludo de 21 cañonazos muy diferente al que están acostumbrados, con tres cañones en miniatura sobre pequeñas mesas blancas disparados por hombres uniformados tirando de hilos.

Gtres

Para este primer contacto, Kate Middleton se decantó por el azul eléctrico. Con un traje de dos piezas compuesta por una blusa con manga francesa, cuello con minisolapas, ajustada en la cintura y con un pequeño vuelo al final. La falda de tubo corte midi, todo ello con bordado de flores y una de sus diseñadoras de cabecera, Jenny Packham. Salones y clutch a juego y en el mismo color. Para el pelo optó por un semirecogido y un maquillaje muy natural.

Por su parte, el príncipe Guillermo optó por un traje de color azul claro, camisa blanca y corbata y zapatos negros. Los dos posaban muy sonrientes a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Belice a bordo de un avión RAF Voyager.

A su llegada, los duques de Cambridge fueron recibidos en la pista de aterrizaje por la Gobernadora General Froyla Tzalam y luego se reunieron con el Primer Ministro de Belice, Johnny Briceño. Durante la gira de ocho días, su primer viaje al extranjero juntos desde el comienzo de la pandemia, el matrimonio también visitará Jamaica y las Bahamas. Para este viaje, los duques de Cambridge cuentan con un equipo de 15 personas, incluido un peluquero, secretarios privados y equipo de prensa.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io