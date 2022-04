Los escándalos judiciales no acaban para Andrés de Inglaterra. El hijo de Isabel II se ha visto incolucrado en una nueva polémica justo un mes después de firmar un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las mujeres que denuncio a Jeffrey Epstein por un supuesto delito de abuso sexual cuando aún era menor de edad y que también presentó una denuncia contra el hijo de la reina Isabel II en el tribunal federal de Nueva York por una agresión sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles. Aunque él negó rotundamente las acusaciones, ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial -él le pagó 18 millones de euros- con el que daban por zanjada dicha demanda.

En ese momento, Isabel II retiró los títulos militares y los patronatos reales a su hijo, pero le seguía mostrando su apoyo público, como pudo comprobarse el día de la misa en recuerdo de Felipe de Edimburgo. Sin embargo, todo podría cambiar ahora. Según varios medios británicos, Andrés de Inglaterra habría recibido "importantes pagos" por parte de Selman Turk -dueño de un banco digital-. Este empresario turco ha sido demandado por Nehabat Eyyap Isbilen, una millonaria de 77 años, que confió a Turk toda su fortuna, valorada en más de 47 millones de euros. Esos "pagos" recibidos por el 'royal' pertenecerían a Isbilen. Al parecer, el marido de la demandante es un preso político y ella quiere sacar todo su dinero del país y huir, al temer por su vida. El banquero le ofreció su ayuda, pero para ello debía debía pagar más de 800.000 euros al duque de York para que le facilitase un nuevo pasaporte y agilizar las gestiones.

El príncipe Andrés, el pasado 29 de marzo, durante la misa en recuerdo a su padre, el duque Felipe de Ediumburgo. Gtres

Cuando Turk declaró ante el tribunal, el empresario dijo que el pago a Andrés de Inglaterra era un regalo por haberle conseguido un pasaporte. Y añadió que el dinero era un regalo de bodas para la princesa Beatriz, que se casó en julio del 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi. Una declaración que Isbilen considera falsa.

De momento, la justicia británica no ha acusado en firme al hermano de Carlos de Inglaterra de un supuesto delito de fraude por un motivo de peso. El príncipe Andrés devolvió el dinero a su dueña poco antes de conocerse este nuevo lío. No por iniciativa propia, sino por consejo de los abogados de la millonaria que se pusieron en contacto con él para para informarle de que, de no hacerlo, se estaría exponiendo a un nuevo escándalo con repercusiones judiciales.

