La reina Isabel II ha reaparecido para asistir a la celebración de la misa que han realizado en homenaje a su marido en la Abadía de Westminster. Una nueva aparición pública que ha hecho después de que saltasen las alarmas sobre su estado de salud después de que anulase su asistencia al servicio religioso anual del día de la Commonwealth que tuvo lugar en la Abadía de Westminster, alegando problemas de movilidad. Ahora, ayudada por un bastón, la monarca ha querido estar en este homenaje al duque de Edimburgo al que ha acudido gran parte de la realeza europea.

Sin duda, un acto en el que ha sorprendido que acudiese junto a su hijo Andrés, que ha realizado su primera aparición en un acto público tras llegar a un acuerdo con Virginia Giuffre, la mujer que le acusó de abuso sexual. La Reina y su hijo han asistido juntos en el mismo coche y él le ha acompañado del brazo hasta el interior de la Abadía. Un gesto muy significativo con el que Isabel II vuelve a mostrarle su apoyo pese a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Vestida de verde, la Reina ha llegado la última, como marca el protocolo, y ha decidido acceder por una puerta lateral para acortar el camino hasta la Abadía. De esta forma, la Casa Real británica ha realizado el acto multitudinario que en el pasado no pudieron hacer en homenaje a Felipe de Edimburgo debido a la pandemia por coronavirus.

A pesar de llegar con su hijo Andrés, la Reina ha estado en la misa sentada junto a Carlos de Inglaterra, Camila Parker Bowls, su hermana Ana y el marido de esta. Durante la ceremonia se le ha podido ver levantándose de su asiento para seguir en todo momento el acto.

De esta forma, la reina Isabel II ha vuelto a demostrar que es una monarca de acero y es que, pese a sus visibles problemas de movilidad, parece encontrarse mucho mejor tras superar el coronavirus. A sus 94 ya lleva 70 en el trono y con esta reaparición ha demostrado que sigue muy activa.

Los que sí han faltado a este acto han sido el príncipe Harry y Meghan Markle, que alegaron no sentirse seguros tras perder su derecho a contar con escoltas tras salir de la Familia Real. Una decisión que parece que no llegó a gustar a la reina Isabel II.

