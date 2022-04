Luis de Cambridge celebra su cuarto cumpleaños con las fotos más tiernas

Luis de Cambridge cuatro añitos. El tercer hijo de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton llegó al mundo un 23 de abril en el hospital St. Mary's de Londres, el mismo en el que nacieron sus hermanos, Jorge y Carlota. Para celebrar su cuarto cumpleaños, el palacio de Kensington ha decidido compartir unas imágenes del pequeño de los duques de Cambridge. Se han distribuido tres fotos de Luis Arturo Carlos, que fue el nombre con el que el pequeño fue bautizado, tomadas hace unos días por su madre, Kate Middleton, en sus vacaciones de Semana Santa.

En ellas podemos ver a un adorable Príncipe con bermudas verdes, jersey gris con estrellas y camisa de cuadros azul y blanca. En las imágenes, tomadas en la costa norte de Norfolk. Un auténtico refugio para la familia donde consigue evadirse, podemos ver el lado más espontáneo del benjamín de los duques de Cambridge.

En las imágenes, tomadas por su madre, podemos ver a Luis de Cambridge corriendo descalzo por la arena de la playa de Norfolk, con mirada de lo más pícara, muy feliz y con las piernas llenas de arena, lo que demuestra que se divierte, como un niño más de su edad, jugando en la playa.

Otra de las imágenes, le podemos ver un poco más serio con una pelota de cricket entre sus manos y un poco más despeinado por el viento entre las dunas del gran refugio de sus padres de la gran ciudad.

Una vez más podemos ver, que el quinto en la línea en la sucesión al trono, es un niño espontáneo que es y la pasión que tiene por el deporte, como sus padres. Algo que también comparte con sus hermanos mayores.

