Amalia de Holanda ha disfrutado de una visita a España. DIEZ MINUTOS fue testigo EN EXCLUSIVA de la llegada a Madrid de la hija mayor de Guillermo y Máxima de Holanda en la tarde-noche del pasado jueves 5 de mayo. La princesa, vestida con un juvenil conjunto de pantalones y blazer en blanco y fucsia y zapatillas blancas, acompañada por una joven y personal de seguridad descendió de un coche con los cristales tintados a la altura de la calle Velázquez. Charlando en holandés, Amalia y sus acompañantes descendieron del vehículo cargados con varias maletas, probablemente con destino a su alojamiento en la capital.

No es la primera vez que Amalia de Holanda visita España ya que, en 2019, pudimos ver a los reyes de Holanda y sus tres hijas en la Feria de Abril de Sevilla. Guillermo y Máxima son unos enamorados de nuestro país y en especial de la capital hispalense donde se conocieron durante la Feria de Abril de 1999 y ese amor se lo han transmitido a sus hijas No ha trascendido el motivo de la visita de la princesa a Madrid pero lo que sí sabemos es que la joven disfruta de un año sabático antes de comenzar sus estudios universitarios.

Aunque no se sabe mucho de las actividades que Amalia, de 18 años, está realizando en su año sabático, el pasado marzo, la casa real holandesa informó que la joven estaba realizando una pasantía en el Oranje Fonds, fundación de la que Guillermo y Máxima de Holanda, que ya han celebrado 20 años de matrimonio, son patrocinadores. "La princesa pasa la mitad del año con una pasantía en el Oranje Fonds y de voluntariado con otras organizaciones", anunciaron. Unas semanas antes, la joven fue vista en Canadá con su novio, el alemán Isebrand K, de 19 años, miembro de una adinerada familia de Westfalia y luego compartió escapada a la nieve con su familia en la estación austriaca de Lech.

La última vez que vimos a Amalia de Holanda en público fue el pasado 27 de abril cuando se reunió con su familia para celebrar el cumpleaños de su padre, el rey Guillermo de Holanda. La princesa, como siempre se mostró muy unida a sus hermanas, Alexia de Holanda, que estudia en el mismo internado que Leonor; y Ariana.

