Máxima y Guillermo de Holanda, 20 años de casados Gtres La pareja, que se ha convertido en una de las más consolidadas de Europa, ha celebrado 20 años de casados. Junto a sus tres hijas, ambos han demostrado que su amor sigue siendo tan fuerte como el primer día.

Un regalo muy especial por su 50 cumpleaños Máxima de Holanda recibió un regalo original por su 50 cumpleaños. Y es que la empresa de Correos de los Países Bajos diseñó una línea de sellos propios de Máxima de Holanda. Una remesa de sellos conmemorativos donde ella es la protagonista: cinco estampillas diferentes que representan imágenes de ella en distintos actos oficiales

Su gran pasión por el esquí Gtres La pareja comparte afición por este deporte, demostraron una vez más a golpe de sonrisas y gestos de cariño lo mucho que disfrutan juntos compartiendo momentos divertidos como estos.

Sus disculpas tras incumplir las normas sanitarias del país Gtres En 2020, Guillermo y Máxima de Holanda se vieron obligados a pedir perdón. Los reyes y sus hijas ponían rumbo a Grecia para disfrutar de unos días de descanso en su casa de Kranidi, en el Peloponeso. Con su viaje, la familia real holandesa se saltaba el confinamiento parcial que había en el país y las recomendaciones del gobierno holandés que había solicitado a sus habitantes no viajar al extranjero durante sus vacaciones de otoño.

Unos Reyes muy cercanos Gtres La pareja ha conseguido conquistar a los ciudadanos gracias a la gran cercanía y espontaneidad que siempre demuestran en cada acto público.

Numerosas muestras de cariño Gtres En cada aparición pública que realizan, Máxima y Guillermo se demuestran su gran amor dedicándose numerosos gestos de cariño.

Una gran familia Máxima y Guillermo de Holanda siempre intentan mostrarse muy espontáneos y naturales, demostrando que para ellos lo más importante son sus tres hijas, con las que intentan pasar el máximo tiempo posible.

Una discreta operación Getty Images Hace unos años, la reina de Holanda canceló su agenda debido a una operación que la casa real quiso mantener en un primer momento en secreto.Poco después se supo que se trataba de una intervención podológica menor.

Así celebraron su décimo aniversario Holanda rindió homenaje a Máxima tras los diez años de la entonces princesa en el país con una exposición que inauguró la reina Beatriz y que incluyó fotografías, vestidos y muchos recuerdos de la primera década de la princesa en el país.

Un político de la dictadura Nació en Buenos Aires (Argentina), el 17 de mayo de 1971. Es la hija mayor del empresario Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti, y tiene tres hermanos: Martín, Juan e Inés, además de tres hermanas mayores que ella, de un primer matrimonio de su padre. Jorge Zorreguieta fue viceministro de Agricultura y Ganadería (1979-1981), durante la dictadura militar de Jorge Videla.



Siguen en la misma casa Aunque de clase acomodada, los Zorreguieta no eran una familia rica. De hecho, sus padres continúan en su hogar de toda la vida, un piso en el barrio de La Recoleta; su madre sigue haciendo ella misma la compra, y su padre, que tiene 89 años, viajaba en autobús hasta que su salud (está enfermo de leucemia), se lo permitió.

Ya destacaba en el colegio Sus compañeras del colegio destacan que ya de jovencita era "simpatiquísima" y que destacaba "por su figura y su altura" (mide 1,78 m), aunque también porque "vivía adelgazando y engordando". Y es que Máxima siempre ha tenido problemas con los kilos.

Experta en Alta Economía Muy buena estudiante, en 1995 se licenció en Economía en la UCA (Universidad Católica Argentina) y se fue a vivir a Nueva York (EE UU), donde trabajó en varias entidades financieras, y se convirtió en una experta en Alta Economía Bancaria.

Le conoció en la Feria de Abril En 1999, cuando atravesaba una crisis con su novio de entonces, un sueco llamado Dieter Zimmermann, una amiga de la infancia la invitó a la Feria de Abril de Sevilla. Y ella, que seguía en la ciudad de los rascacielos, aceptó encantada. Allí, durante una fiesta, le presentaron al entonces príncipe Guillermo de Holanda, con el que congenió de inmediato.

Primer discurso en holandés Sólo tres meses después conoció a la reina Beatriz, que dio el visto bueno a la relación. La pareja anunció su compromiso el 30 de marzo de 2001. Ella, que además del español hablaba inglés, francés y algo de alemán, se atrevió a dar su primer discurso en holandés.

Una boda sin sus padres Se casaron el 2 de febrero de 2002, con la ausencia de los padres de ella. Jorge Zorreguieta fue investigado por un equipo de historiadores, que llegó a la conclusión de que, aunque no intervino directamente en los crímenes de la dictadura, sí tuvo conocimiento de ellos. A petición de la novia, en la ceremonia se interpretó un tango, que la hizo llorar de emoción.

La abdicación de la Reina Beatriz El 7 de diciembre de 2003 nacía su primera hija, Amalia; en junio de 2005, la segunda, Alexia, y en abril de 2007, la pequeña Ariane. Ya el 30 de abril de 2013, Máxima y Guillermo se convirtieron en Reyes de los Países Bajos, tras la abdicación de la reina Beatriz. Hace unas semanas han celebrado todos juntos los 50 años de él.

Colabora con la ONU Como reputada economista, colabora de manera activa con la ONU, viajando por todo el mundo para promover causas sociales y la emancipación económica de la mujer, a través de programas de microcréditos. Lo último, una conferencia en Berlín (Alemania), donde coincidió con Ivanka Trump.

Apoyo de princesas Le une una gran amistad con Charlène de Mónaco: "La reina Máxima ha sido un increíble apoyo siempre que lo he necesitado". Además, es una de las personas que más ha ayudado a la princesa Masako de Japón a luchar contra su depresión.



Su secreto Durante una visita a China, en 2015, tuvo que volver de manera precipitada a Holanda. La dieta con la que perdió 10 kg en seis meses le había provocado un problema renal. Reapareció al poco en La Haya.

