El tiroteo en una escuela primaria en Uvalde (Texas), una localidad limítrofe con México, ha conmocionado a todo el mundo. La muerte de 19 menores y dos profesoras a manos de un tirador de tan solo 18 años ha trastocado a todo el mundo haciendo que personalidades de todo el mundo mandaran sus condolencias a las familias y rechazando de plano los acontecimientos. Entre estas personalidades destaca la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien se acercó al memorial de Texas, a varios kilómetros de su actual mansión de Beverly Hills, con un ramo de flores.

Fruto de un viaje sorpresa, que no había sido anunciado de manera oficial, sorprendiendo a los habitantes de la pequeña localidad texana que continúa viviendo un gran terremoto. Con un sencillo atuendo y una gorra gris, Meghan Markle, totalmente conmocionada, dejó una rosa blanca ante una de las cruces, con los nombres de las víctimas, ubicadas en los exteriores del juzgado del condado de Uvalde.

Vestida con unos vaqueros, camiseta de manga corta y zapatillas blancas, y visiblemente dolida y triste, la esposa de Enrique de Inglaterra ha hecho un recorrido por las diferentes cruces en las que estaba reflejado cada uno de los nombres de las jóvenes víctimas, de entre 8 y 9 años. Un gesto que se ha interpretado como un paso más en su posicionamiento en contra de las armas y es que, en la cumbre del movimiento 'Girl Up', Markle defendió la importancia de frenar este tipo de acontecimientos en Estados Unidos pidiendo que se regule el acceso a las armas.

Ante la CNN, un portavoz de Meghan Markle ha asegurado que ha acudido como madre y no como autoridades, para ofrecer sus condolencias y apoyo a las familias que están rotas de dolor por la pérdida de estos pequeños. Una muestra más de su compromiso social.

