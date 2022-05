La ex princesa Kasia Gallanio ha sido encontrada muerta por la Policía de Marbella este domingo 29 de mayo. Los agentes se personaron en el edificio en el que vivía la mujer, de 46 años, después de recibir una angustiosa llamada de una de sus hijas, que se encontraba en Francia, alertada por la falta de noticias de su madre, ya que hacía 4 días que no podía contactar con ella. La historia, finalmente, ha tenido un final dramático, y aunque aún falta conocer los detalles de la autopsia que se le tiene que realizar, algunos medios, como 'Le Parisien', apuntan ya a una sobredosis.

Sin embargo, la historia ha tomado un espeluznante giro, ya que ahora se ha sabido públicamente que Kasia llevaba litigando con su ex marido, Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani -tío del actual emir de Qatar-, desde su separación, al que acusó de agresión sexual incestuosa a una de sus hijas entre los 9 y los 15 años. La fallecida y su ex tenían tres hijas en común, dos gemelas de 17 años y otra hija de 15. Precisamente la joven afectada también denunció a su padre, aunque las denuncias de Kasia fueron desestimadas el pasado 19 de mayo.

Gtres

Al parecer, el juez había pedido una evaluación psicológica de Kasia para tratar de conocer mejor la situación familiar, después de aplazar el juicio para esperar a que la ex princesa de Qatar se encontrara en mejores condiciones, ya que, según el mismo diario, era conocedor de las crisis nerviosas que sufría y de sus frecuentes visitas a un centro de desintoxicación. Según ha apuntado su abogada al mencionado medio, Sabrina Boesch, su clienta "ha muerto de pena" porque "se vio devastada por la decisión" del tribunal judicial de París.

Al-Thani, de 73 años, por su parte, no dirigía la palabra a Kasia ni a ninguna de las gemelas, aunque sí les cubría algunos gastos básicos, y al parecer sólo vivía con su hija menor en un palacete de 5.000 metros cuadrados en la lujosa Avenue Montaigne de París, "aislada del mundo y en situación de abandono escolar", según Boesch.

