Máxima de Holanda se atreve con un salto en paracaídas. Hace unos días, la esposa del rey Guillermo de los Países Bajos dio una muestra más de la naturalidad y espontaneidad que enamoró a los neerlandeses y al hijo de Beatriz de Holanda apuntándose a una aventura desde el cielo. El pasado 1 de junio, en la Escuela de Defensa de Breda, Máxima de Holanda se atrevió a tirarse en paracaídas. "No tengo idea de en lo que me estoy metiendo", comentó entre risas la madre de las princesas Amalia, Alexia, que es compañera de la princesa Leonor en el internado de Gales y Ariane.

Máxima de Holanda, que iba muy bien equipada pero sin perder su estilo con mono, zapatillas y unas gafas protectoras, parecía relajada pero, según se acercaba el momento de saltar, los nervios comenzaban a aflorar y parecía que podría echarse para atrás pero, todo sea por la patria, y se preparó para el salto. "Por supuesto, hago esto para apoyar a los hombres y mujeres de la defensa y experimentar lo que están pasando", comentó. Máxima de Holanda, analizamos cómo es u vida en imágenes.

Máxima de Holanda, acompañada por todo momento por un instructor, se lanzó tras observar el salto de los militares. La reina y su instructor se lanzaron y la esposa de Guillermo de Holanda no dejaba de sonreír. El salto, desde cuatro kilómetros, fue óptimo aterrizó en el campo. Los militares la ayudaron a incorporarse y, todo juntos comentaron cómo lo había hecho. Después, también recibió instrucciones para plegar el paracaídas.

