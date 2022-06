Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett anunciaban hace unos días la feliz noticia de su compromiso. A través de sus redes sociales, la pareja confirmaba que iban a pasar por el altar con un bonito mensaje y una instantánea muy romántica de ambos. Sin duda, una gran noticia que, sin embargo, parece no haber alegrado a todo el mundo. Lo cierto es que desde que comenzaron su relación la Princesa y su pareja no lo han tenido nada fácil, ya que fueron muchas las críticas que recibieron debido a que él era un chamán y una persona de color.

Ahora, a través de su perfil de 'Instagram', la pareja ha hablado de los problemas que sufren desde que confirmaron su relación. "Creo que gran parte de nuestra relación y por qué la gente tiene tanto problema con ella y tienen ese odio que nos envían hasta amenazas de muertes es porque no quieren ver a un hombre negro en la Familia Real porque nunca ha habido uno en la historia de las Casas Reales europeas y eso es algo enorme", ha confesado el chamán.

Un asunto que cree que todavía cobra más importancia por ser una mujer la que se va a casar con un hombre de color. "Es diferente cuando un hombre elige a una mujer de color porque es un hombre... pero que una Princesa elija a un hombre de color, nunca se ha hecho en la historia, por lo que es muy difícil para las personas gestionar eso. No quieren a los Bridgerton, quieren verlo en la televisión, pero no quieren a los verdaderos Bridgerton, que somos nosotros, por lo que se enfadan mucho y dicen cosas realmente malas", ha zanjado ante la atenta mirada de su chica que no dejaba de asentir.

Sin duda, un tema que ella ya denunció en sus redes sociales dejando claro que no piensan dejarse amedrentar por esto, y es que sienten que es necesario evolucionar. De hecho, ella misma ha reconocido que en el pasado tuvo actitudes racistas que no reconocía y que ahora ve con claridad. "Ser su novia me ha dado un curso intensivo. Cómo he dado por senado mis derechos, nunca miré correctamente qué es el racismo porque me ha parecido cómo el sistema desde este lugar", ha confesado haciendo una propia autocrítica.

"El racismo no es solo lo obvio...Está en los detalles, en la forma en la que la gente se aleja de Durek, cómo los amigos asumen que miente sobre todo, las palabra murmuradas por lo bajo de la mesa dejándole claro que no tiene un lugar natural en la mesa...", ha indicado mostrando algunos ejemplos de lo que su pareja tiene que soportar. Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas románticas palabras con las que deja claro que él no es una persona mentirosa ni le está "manipulando" como muchos le han dicho.

"Me encanta cómo él tiene espacio para mí como mujer, escucha mi sabiduría y está ahí para mí y mis niñas. Me encanta cómo comparte su sabiduría con el mundo, cómo inspira, crea cambios y crece también dentro de nuestra relación. De hecho, es parte de mi gente, ya que es en parte noruego. Y yo soy parte de la suya", ha zanjado dejando claro que su amor es mucho más fuerte que todas las amenazas o críticas que puedan existir. Una relación que esperan que sirva de ayuda para comenzar a cambiar el pensamiento de algunas personas.

