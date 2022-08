Meghan Markle se llevó el susto de su vida en 2019 cuando pensó que podía llegar a haber perdido a su hijo por un accidente. La duquesa de Sussex ha estrenado un podcast llamado 'Archetypes', donde se ha sincerado con su amiga la tenista Serena Williams como primera invitada, y donde han hablado de muchas de sus vivencias, pero pronto la conversación ha tornado en el relato de una gran tragedia que, afortunadamente, quedó en un susto: "Oh Dios mío, no me creo que no hayamos hablado antes de esto", se oye a Meghan decirle a Serena.

Según ha relatado, durante el viaje oficial a Sudáfrica en 2019 que realizaron ella y el príncipe Harry en representación de la Familia Real británica, ocurrió un incidente que dejó a todos con el corazón en un puño: "Es el momento en el que estoy dando un discurso a mujeres y niñas. Terminamos el compromiso, nos subimos al coche y nos dicen que ha habido un incendio en la casa. '¿Qué?'; 'Ha habido un incendio en la habitación del niño'; ¿Cómo?", ha contado reinterpretando la noticia y su propia reacción. Un viaje no exento de polémica por saltarse Meghan la agenda oficial, aunque por una buena causa.

Harry y Meghan Markle, durante un acto de representación de la Corona británica en Sudáfrica en 2019 Gtres

Al aterrizar en Sudáfrica, Harry y Meghan debían acudir directamente a un acto oficial. Mientras, parte del séquito, el pequeño Archie y su 'nanny', a la que ha calificado como "buenísima" para despejar todo género de duda sobre su actuación, se marcharon a la residencia que les habían buscado desde la Casa Real. La cuidadora del pequeño fue, entonces, a dejar a Archie en su cuna para que durmiese, pero algo le hizo llevárselo consigo al piso de abajo para tomarse un tentempié. Fue en ese momento cuando un calentador que estaba en la habitación del niño se prendió: "No había detector de humos. Se supone que él debería estar durmiendo allí", ha recordado Meghan aterrada.

"Cuando llegamos del acto, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba conmocionado. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Salir y hacer otro compromiso oficial? Dije: 'Esto no tiene ningún sentido'. Yo estaba como '¿podemos decirle a la gente lo que ha pasado?'". Ahí se dio cuenta de que con la Corona Británica había topado: según la duquesa, los miembros de la delegación les obligaron a seguir con su agenda oficial, sin poder ni siquiera explicar lo que acababan de vivir como padres.

Meghan Markle, durante un acto de representación de la Corona británica en Sudáfrica en 2019 Gtres

Precisamente, el relato venía a colación de cómo Meghan ha tenido que aprender a convivir con las críticas y a vivir constantemente delante de una cámara, una posición nada fácil porque, según ha asegurado, muchas veces la gente juzga sin saber qué pasa realmente en tu vida privada.