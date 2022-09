El Príncipe de Gales, Guillermo, ha cogido con fuerza sus nuevas responsabilidades como príncipe heredero. Con un gesto solemne se presentaba en su primer acto oficial, la proclamación de su padre como Carlos III de Reino Unido, siendo una de las figuras que tenía que ratificar el nombramiento. Tan solo unas horas después protagonizaba una espontánea salida de palacio donde se encontraba acompañado de su esposa, Kate Middleton, y los duques de Sussex, su hermano Harry y Meghan Markle. Un encuentro que parecía el primer paso a una reconciliación entre los hermanos y en el que se veía como el Príncipe Guillermo llevaba las riendas del protocolo, los movimientos y los gestos.

Ahora, tan solo unas horas después de estos gestos, el nuevo Príncipe de Gales ha emitido sus primeras palabras oficiales a través de la publicación de un comunicado en el que ha tenido unas bellas palabras para su abuela.

Getty Images

A continuación se reproduce el comunicado íntegro:

"El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, con los reinos y la Commonwealth fue absolutos. Mucho se hablará en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico.

Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He contado con el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina. Mi esposa ha tenido también veinte años de guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda su vida.

Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y también estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie (abuelita) se sienta realmente.

Le agradezco la amabilidad que nos mostró a mi familia ya mí. Y le agradezco en nombre de mi generación por dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública.

Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria Reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda".