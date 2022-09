Harry de Inglaterra y Meghan Markle podrían haber tomado una decisión que afecta a sus dos hijos. Tras la muerte de la reina Isabel II, la pareja ha decidido permanecer en el Reino Unido hasta el final del luto real, fijado para siete días después del funeral de estado que se celebrará en Londres el lunes 19 de septiembre, arropando a la familia real británica. La pareja se encontraba en Europa para celebrar una gira de siete días apoyando a varias causas benéficas por lo que sus dos pequeños Archie, de tres años, y Lilibet Diana, de uno, se quedaron en su casa de Montecito, California, en Estados Unidos, al cuidado de Dorian Ragland, la madre de Meghan.

Pero, la muerte de la reina Isabel II, abuela de Harry, les va a hacer permanecer en Europa muchos más días de lo esperado y no solo la semana prevista en sus inicios y según publicó el diario 'The Telegraph', la pareja se estaría planteando si sus pequeños y Dorian deberían viajar al Reino Unido para no estar tantos días separados de sus progenitores. Al parecer, en esta decisión, habría tenido mucho que ver su 'reconciliación' con los príncipes de Gales tras su paseo por el castillo de Windsor.

Al parecer, la idea de esta reunión entre hermanos podría haber sido idea de Guillermo que habría decidido "tender una rama de olivo de última hora" a Harry pidiéndole que se uniera al paseo por el castillo de Windsor tras hablar por teléfono con su padre, el rey Carlos III. Aunque fue muy comentada la frialdad entre Kate, que ha revelado cómo contó a sus hijos la muerte de Isabel II y Meghan, este primer paso hacia una reconciliación entre los hermanos podría hacer que los duques de Sussex y sus dos hijos pasarán más tiempo en el Reino Unido.