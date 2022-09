Ha pasado casi un mes del fallecimiento de la reina Isabel II. Sin embargo, el país entero continúa de luto tras la muerte de su monarca. Aunque tras el funeral de Estado su honor, poco a poco se va volviendo a la normalidad y ello se va reflejando en las nuevas labores asumidas por el actual Rey. Un relevo generacional que parecía que nunca iba a tener lugar pero que finalmente ha sucedido. Y hemos visto la primera imagen del nuevo Rey, Carlos III, sentado en su recién inaugurado despacho, recibiendo su primera caja roja.

En la primera imagen del rey Carlos III en su nueva oficina podemos ver que ha querido tener un guiño con sus progenitores. El monarca ha querido añadir en el fondo de la imagen que ha compartido la Casa Real Británica un retrato en blanco y negro de sus padres, enmarcado al fondo de la escena.

Una imagen que esconde un mensaje de continuidad en el trono y que hace referencia a un regalo que la Reina Isabel II quiso hacerle a su padre, el Rey Jorge VI, por la Navidad de 1951, unos meses antes de que este muriese en 1952. Un emotivo presente con el que Carlos III ha querido decorar su despacho, dándole protagonismo y poniendo así también de manifiesto el respeto y amor que siente por su familia.

En la imagen también podemos ver flores azules y lilas que se exhiben justo detrás de la caja roja. Estas parecen contener espuelas de caballero, que simbolizan la conmemoración de las vidas de los seres queridos perdidos.

En los próximos días, el Rey Carlos III emprenderá su primer viaje de Estado, el primero de su reinado, en el que seguro que veremos guiños a su fallecida madre.

¿Qué es la caja roja?

La Caja Roja contiene documentos de ministros del gobierno en el Reino Unido y los Reinos y de representantes de la Commonwealth y más allá. Los documentos se envían desde la Oficina del Secretario Privado al Rey, dondequiera que esté en su residencia, en una caja de envío roja cerrada. Su Majestad la reina Isabel recibió cajas rojas, que fueron hechas en su coronación en 1952, casi todos los días de su reinado, incluyendo fines de semana y festivos, pero excluyendo el día de Navidad.