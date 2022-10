Harry de Inglaterra y Meghan Markle 'responden' a la publicación de la primera foto oficial del rey Carlos III con su esposa, la reina consorte Camila, y los príncipes de Gales. El pasado fin de semana, el palacio de Buckingham publicó la primera imagen en la que el nuevo soberano británico posa con su mujer y con sus herederos, Guillermo y Kate. Vestidos de negro y con una sonrisa, la imagen parece dejar claro quiénes forman parte activa y visible de la familia real británica dejando a los duques de Sussex fuera de la misma.

Solo unas horas después de la publicación de esta foto, el príncipe Harry, nieto e hijo de reyes, y Meghan Markle reivindicaron el camino que han tomado, lejos de la familia real británica, publicando dos nuevas fotos oficiales realizadas por el célebre fotógrafo Misan Harriman, el mismo que hizo las fotos en los que la ex actriz anunció su segundo embarazo o el primer cumpleaños de su hija Lilibeth. Las imágenes fueron tomadas el pasado 5 de septiembre cuando la pareja participó en la cumbre 'One Youg World 2022' en Manchester. En la primera de ellas, en color, los duques de Sussex aparecen mirando a cámara y sonrientes y cogidos de la mano. Harry luce un traje negro con corbata y Meghan camisa y pantalón rojo.

La segunda foto del príncipe Harry y Meghan Markle que ha compartido el fotógrafo en su perfil de Instagram, es una imagen de lado, en blanco y negro, en el que la pareja parece mirar al futuro juntos y muy unidos, siempre cogidos de la mano. Los duques de Sussex permanecieron en el Reino Unido durante el luto oficial por la muerte de la reina Isabel II pero ya habrían vuelto a Estados Unidos donde tienen fijada su residencia con sus dos hijos, Archie y Lilibeth. Muchos han visto en esta imagen su reafirmación de mantenerse alejados de la familia real británica y un 'zasca' al rey Carlos III ya que su publicación logró eclipsar el viaje del monarca a Escocia.

