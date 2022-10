La salud mental ha sido uno de los grandes tabúes, y sus problemas, la pandemia silenciosa del siglo XX, que afectaba a absolutamente todo el mundo, incluido el duque de Sussex, Harry de Inglaterra. El Príncipe ha confesado que apostó recientemente por darle más importancia a su bienestar mental acudiendo por primera vez a terapia para poder gestionar su salida de la Familia Real Britántica, y todo el bullicio mediático que se generó en torno a esta decisión que también afectó a su mujer, Meghan Markle. De esta manera, confiesa, "abrió los ojos" viendo todo desde otra perspectiva, que es uno de los grandes beneficios que tiene el tratamiento psicológico con el que poder enfrentar los problemas. Una confesión que ha realizado abiertamente y sin tabúes en la charla inaugural de la cumbre Masters of Scale que ha tenido lugar en la ciudad de San Francisco: "La terapia me abrió los ojos, me movía por el mundo pensando que solo había una forma de vivir y la terapia fue lo que estalló esa burbuja".

Llama la atención que, tal y como ha subrayado el príncipe, este haya sido su primer acercamiento a la terapia psicológica, pues ni siquiera tras la muerte de su madre, Lady Di, cuando él apenas tenía 12 años, se le recomendó acudir a un profesional a pesar del shock que supuso para él y su hermano: "Cuando perdí a mi madre me cerré en mis emociones y ese hecho ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de vida, tanto en lo personal como en lo profesional".

Todo indica que ha sido su mujer, Meghan Markle, la que le ha apoyado a acudir a este tipo de ayuda profesional pues ella ha sido una gran abanderada de la importancia de la salud mental. De hecho ella misma ha confesado los problemas que ha padecido a lo largo de su vida. En su podcast Archetypes, reveló que ha tenido varios baches vitales a lo largo de los años y que su marido le puso en contacto con un especialista que le ayudó a salir.