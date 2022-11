Este lunes 7 de noviembre Nicole Coste, ex pareja del príncipe Alberto de Mónaco compartía en su cuenta de Instagram una foto muy reveladora, y es que el príncipe habría compartido una amable cita con sus dos hijos mayores, fruto de dos relaciones extramatrimoniales anteriores a su enlace con la princesa Charlène. En la imagen compartida en redes sociales se puede ver como Alberto de Mónaco aparece posando sonriente junto a su hija Jazmin y su hijo Alexandre. "Nueva York, rey paternal", era el título que ponía la exazafata togolesa en la tierna fotografía. Esta cita que ha tenido el príncipe Alberto con sus hijos mayores ha sido sin la presencia de Charlène y con un motivo muy especial: acudir a la ciudad con motivo de los premios de la Fundación Princesa Grace, que celebraron su gala anual el pasado 3 de noviembre.

La tiranteces Nicole Coste y la princesa Charlène de Mónaco son bastante conocidas. En una entrevista de la exazafata a la revista francesa ‘Paris Match’ desveló que la princesa había cambiado a su hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre, y lo había instalado en el área de los empleados en Mónaco. Quizás, por varios encontronazos, Charlène habría preferido mantenerse al margen de este encuentro. Al principio de esta historia, el mismo príncipe también mantenía una difícil relación con sus hijos mayores pero con el paso del tiempo los lazos se han unido creando una conexión muy fluida.

Alexandre y Jazmin están muy unidos a pesar de ser de diferentes madres, y ahora esa conexión la comparten con su padre. La primogénita del príncipe es fruto de una relación con una camarera llamada, a la que conoció en 1991 mientras estaba de vacaciones. Tras una prueba de paternidad que llegó 11 años después, Alberto reconoció a su primogénita.

Tras este romance, el príncipe Alberto conoció en un vuelo de Air France a Nicole Coste. Ambos vivieron una relación estable de la que nació Alexandre, quien no adoptó el apellido Grimaldi hasta 2014.