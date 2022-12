El rey de Inglaterra Carlos III ha cesado a una amiga y empleada, Lady Susan Hussey, del Palacio de Buckingham por hacer comentarios racistas y ofensivos.

Todo comenzaba en el evento contra la violencia de género del martes 29 de noviembre que presidía Camila de Cornualles, su primer acto como reina consorte. Allí se encontraba Hussey, Dama de la Casa, y tuvo una conversación comprometedora con una de las asistentes, Ngozi Fulani, fundadora de la asociación Sistah Space y encargada de apoyar a mujeres africanas y caribeñas.

Gtres

En este sentido, Fulani denunció estas palabras en su cuenta de Twitter. "Sentimiento encontrados sobre la visita de ayer al Palacio de Buckingham. 10 minutos después de llegar, un miembro del personal Lady S, se me acercó y movió mi pelo para ver mi placa con mi nombre. La conversación se dió. El resto del evento es bochornoso", comenzaba el mensaje el mensaje en redes sociales.

A posteriori, fundadora de la asociación Sistah Space relataba toda esa conversación con Hussey para que esa situación no se repita y para que la Casa Real "revise el sistema". La Dama de la Casa le preguntaba de donde era, y Fulani le respondió que británica. Tras esta respuesta, Hussey continuaba insistiéndole sobre su procedencia: "¿De qué parte de África eres?" o "¿De donde proviene tu gente?" fueron algunos de los comentarios que hizo la empleada del nuevo rey Carlos III, convirtiendo el evento en una situación bastante incómoda para la asistente.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq — Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022

Después de esta denuncia en redes sociales, el Palacio de Buckingham publicó un comunicado pidiendo disculpas a Fulani por las palabras de Lady Susan Hussey, calificando las palabras de esta como "inaceptables y profundamente lamentables", y anunciando el despido de la Dama de la Casa. "Todos los miembros de la Casa Real son conscientes de las políticas de diversidad e inclusión que deben seguir en todo momento", destaca el anuncio. Y finalmente, debido a esos comentarios, Lady Susan Hussey -de 83 años- finaliza su función de dama de honor después de más de sesenta años en el cargo.