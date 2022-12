Archie y Lilibet Diana, los hijos de los duques de Sussex, podrían ser clave para volver a unir a la familia real británica. En plena polémica por los detalles familiares que Harry de Inglaterra y Meghan Markle revelan en la docuserie de su vida, en Netflix, Guillermo de Inglaterra ha querido tener un acercamiento con su hermano y lo hará a través de sus sobrinos. Según ha publicado The Sunday Times, los príncipes de Gales continuarán enviado regalos a sus sobrinos Archie, de tres años, y Lilibeth, de uno, por Navidad. Al parecer, según cuenta este medio británico, Guillermo y Kate no desean involucrar a los pequeños en las tensiones familiares y quieren seguir manteniendo contacto con ellos, por los que sienten un gran cariño, a pesar de haber visto en contadas ocasiones. Todo parece indicar, que los hijos de los duques de Cambridge -George, Charlotte y Louis-, también tendrán un regalo por parte de sus tíos.

Fue en septiembre de 2022, poco antes del fallecimiento de la reina Isabel II, cuando el duque de Sussex vio por última vez a sus sobrinos. Un encuentro casual en Windsor cuando Harry estaba de visita durante su gira por Europa como embajador de distintas causas benéficas, visitó a su abuela y, de casualidad, su hermano llegó tras recoger a sus hijos del colegio. Apenas estuvieron hablando unos minutos. Sin embargo, la última vez que tenemos constancia de que Archie y Lilibet estuvieron en Inglaterra fue en junio de 2022, durante el Jubileo de Platino de Isabel II, donde hubo un encuentro de toda la familia.

Habrá regalos para los más pequeños, pero no para los mayores. Ni Guillermo y Harry enviarán obsequios a Harry y Meghan, ni viceversa. Pero a esto, el príncipe de Gales no quiere más desavenencias con su hemano Harry, al afirmar que no piensa ver la docuserie de los duques de Sussex y pedir a amigos y conocidos que no alimenten más el conflicto ente ellos ni tomen represalias contra su hermano por el documental.