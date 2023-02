El príncipe Harry sigue acaparando titulares. Sus polémicas memorias siguen dando qué hablar. Ahora la mujer con la que supuestamente perdió la virginidad el hijo de Carlos III de Inglaterra ha roto su silencio y lo ha hecho en un periódico nacional ocupando la portada. Sasha Walpole ha contado todos los detalles de su encuentro sexual con el miembro de la Familia Real inglesa. Ella ahora tiene 40 años, uno menos que Meghan Markle y solo dos más que el hijo pequeño de Diana de Gales.

Admite que estaban muy borrachos, diez tequilas en el cuerpo, y otras sustancias. La mujer a la que se refiere el duque de Sussex en sus memorias era una amiga, ella lo veía como eso, un amigo, no como el Príncipe. Ella no sabía que Harry era virgen aunque ahora, después de que él lo haya hecho público, cree que si se ha dado cuenta de que su amigo aún no había perdido la virginidad cuando tuvo lugar su encuentro: "Yo no sabía que él era virgen, no pensé en eso entonces. No tenía pinta de que fuera virgen, parecía saber lo que estaba haciendo. Pero al pensarlo después supe que era virgen".

Gtres

Fue en la celebración de su 19 cumpleaños, salieron a fumar y tras ese cigarro comenzaron a besarse y una cosa llevo a la otra... terminaron en un parque detrás del pub en el que se encontraban teniendo este encuentro sexual. "Volvimos al pub por separado, como me propuso Harry. Pero mis amigos me vieron y se echaron a reír. Yo no tenía mi cinturón y se notaba que estaba un poco despeinada, de revolcarme en el prado".

"Una cosa llevó a la otra. Terminamos en el suelo. Fue apasionado y divertido aunque no deberíamos haberlo hecho. Éramos amigos, jamás pensé que eso ocurriría", explica 22 años después de ese verano de 2001 cuando dos amigos fueron más allá.

"No hubo charlas, ni palabras. No recuerdo que ni nos besáramos después. Fue como, ok, ¿a dónde vamos ahora? Después le agarré el trasero y le di una bofetada. Fue con una mano. Tenía un hermoso trasero color melocotón",