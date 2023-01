Las polémicas más sonadas del príncipe Harry, recogidas en su autobiografía

Harry "profundiza en su furia por el trato de preferencia que ha recibido Guillermo solo por estar más arriba en la línea de sucesión", tal y como asegura 'The Sun'. El duque de Sussex narra que desde el fallecimiento de su madre siente esta distancia con su hermano, sintiendo que está destinado a ser siempre el "segundo violín", lo que no le ha dejado tener "una familia y no una institución", como pidió recientemente en una entrevista a ITV.