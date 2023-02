'En la sombra', la autobiografía del príncipe Harry de Inglaterra, sigue dando qué hablar. En ella, el hijo pequeño del rey Carlos III y Diana de Gales acusa a su hermano Guillermo de agredirle físicamente y de criticar a su mujer, pero también hace una llamativa confesión sobre las misiones militares en las que participó en Afganistán. El duque de Sussex revela que mató a 25 talibanes. Una revelación que le ha puesto en el punto de mira de la organización terrorista.

"No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", escribe Harry de Inglaterra en su biografía.

La respuesta de Al Qaeda no se ha hecho esperar. En su revista One Unmah número 8 pide a sus terroristas que tomen justa venganza del príncipe Harry, al que se refieren como Al Zanim. "La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano", se puede leer en la publicación, que también considera que es "una oportunidad para que la Corona británica se vengue de su hijo disidente reduciendo el costo de asegurarlo, y para dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones, y los hombres correctos corren tras él, y alabado sea Alá, Señor de los Mundos".

En el texto también se quejan de la poca atención prestada a la revelación de Harry en los medios occidentales, "como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante, e incluso el propio Al-Zanim -como llaman a Harry- se ha referido con racismo inherente a este tipo de seres humanos".

Consideran que las revelaciones que hace Harry de Inglaterra en su libro son "manifestaciones y reversiones del estándar de la miserable vida británica degenerada, y la muy compleja educación real, por lo que sus memorias fueron un reflejo de la realidad de la decadencia".