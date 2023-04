Meghan Markle ha roto su silencio sobre su ausencia en la coronación de Carlos III. Los británicos cuentan los días que quedan para vivir un evento histórico: el 6 de mayo tendrá lugar, en la abadía de Westminster, la coronación de Carlos III de Inglaterra y de su esposa, la reina consorte Camila. Poco a poco vamos conociendo algunos detalles: Carlos III y la reina Camila recorrerán las calles de Londres en la carroza de oro, conocida como 'Gold State Coach'; en cuanto al menú, tendrá como plató principal una quiche con una base de hojaldre ligera; el príncipe Jorge, nieto mayor de Carlos tendrá un papel 'significativo' en la coronación de su abuelo; y a la cita acudirán más de 2.000 invitados, entre diplomáticos, miembros de monarquías -como la española: Felipe VI y Letizia que ya han confirmado su asistencia-, políticos y famosos. Y también se sabe que habrá una ausencia importante: la nuera del rey, Meghan Markle.

El pasado 12 de abril, el Palacio de Buckingham confirmó la asistencia de Harry de Inglaterra a la coronación y la ausencia su mujer y sus hijos, Archie y Lilibeth Diana. Rápidamente surgieron los rumores de por qué Meghan no estaría presente en un día tan importante para la familia real británica y ella se había mantenido en silencio... hasta ahora. Ha sido tras la publicación del Daily Telegraph, en la que aseguran que la duquesa de Sussex habría decidido no acudir por las desavenencias con Carlos III tras la polémica por su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021.

Meghan Markle, en los actos por el funeral de Isabel II en septiembre de 2022. WPA Pool Getty Images

Nada más lejos de la realidad. Según los representantes de la ex actriz, aseguran que ella "vive el presente" y no en polémicas del pasado. A través de un comunicado, emitido a la revista 'Hello!' desmienten que ese sea el motivo. "La duquesa de Sussex vive su vida en presente, sin pensar en cuestiones de hace dos años relacionadas con las conversaciones de hace cuatro años", en referencia a su polémica salida de la Casa Real. Y añaden: "Cualquier especulación es falsa y francamente ridícula".

El principal motivo de su ausencia es que Meghan vive el presente y su presente son sus hijos y su vida en California lejos de la familia de su marido. El mismo día de la coronación de Carlos III, el hijo mayor de Meghan Markle y Harry de Inglaterra, Archie, cumple 4 años y ella está centrada en la fiesta de cumpleaños del pequeño.