La familia real británica se une para celebrar la coronación de Carlos III y Camila en un concierto multitudinario en Windsor. El domingo 7 de mayo, un día después de la solemne ceremonia en la abadía de Westminster y tras el 'Big Lunch' en el que diferentes miembros de la familia de Carlos del Reino Unido compartieran almuerzo con los británicos, se celebró este recital al que acudieron más de 20.000 personas. Antes de la llegada de Carlos III y Camila, varios miembros de la familia real británica se dejaron ver accediendo a la tribuna real en los momentos previos con concierto en Windsor. Eduardo y Sofía, duques de Edimburgo, con su hija Luisa y Jacobo; Peter y Zara Phillips, hijos de la princesa Ana; Andrés de Inglaterra y su ex, Sarah Ferguson, coincidieron con sus hijas Eugenia y Beatriz. Pero los más aclamados fueron, una vez más, los príncipes de Gales.

Luis, el hijo menor de los príncipes de Gales, gran ausente en el concierto de Windsor por Carlos III

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, que había brillado en los almuerzos callejeros de esa misma mañana, acudieron al concierto en Windsor con sus dos hijos mayores Jorge y Carlota siendo el pequeño Luis, cuyos gestos en la coronación de su abuelo Carlos III dieron mucho de qué hablar, el gran ausente de la velada musical. Catalina, princesa de Gales, deslumbró con un conjunto en color rojo y estuvo muy pendiente de sus hijos mayores al igual que Guillermo de Inglaterra que incluso bromeó con sus retoños y las banderas. Una vez más la espontaneidad de los niños fue la gran protagonista de la noche.

Carlos III y Camila, con un modelo en color azul de Bruce Oldfield, el mismo diseñador que la vistió para la coronación, presidieron el gran concierto emitido en directo por la BBC y que más de 20.000 personas disfrutaron en vivo. La familia real británica bailó al ritmo de Katy Perry, que fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia de coronación y disfrutó del buen hacer sobre el escenario de Lionel Richie, Andrea Bocelli o Take That.

El emocionado discurso del príncipe Guillermo en el concierto en Windsor

Uno de los momentos más emotivos del gran concierto en Windsor fue cuando el príncipe Guillermo, que protagonizó el juramento de sangre en la coronación de Carlos III, se subió al escenario no para cantar sino para dar un discurso en el que se mostró orgulloso de su padre Carlos III. Además, también dejó claro que su abuela, la reina Isabel III, "sería una madre muy orgullosa" de su hijo mayor.

