Descubre cómo ha evolucionado la relación entre Camila, reina consorte, y los hijos del rey Carlos III, Guillermo y Harry. Su llegada a la familia real británica no fue fácil: Carlos y Camila se conocieron en 1970 en un campo de polo y vivieron un tórrido romance que no culminó en boda. Dicen que ella, que salía con Andrew Parker-Bowles, buscaba darle celos y encontró en el príncipe de Gales el mejor candidato. Camila y Andrew se casaron en 1973 sin avisar a Carlos y fue la propia Camila la que hizo ver al príncipe que debía buscar una mujer para ser su esposa y la encontró en la figura de Diana Spencer. La boda llegó en 1981 pero ésta estuvo a punto de no producirse porque Camila continuaba en la vida de Carlos, algo que lady Di no soportaba, incluso es el padrino de su hijo Tom. El romance de la pareja continuó y, en 1992, el gobierno británico anuncia la separación de los príncipes de Gales que eran padres de dos hijos, Guillermo, nacido el 21 de junio de 1982 y Harry, el 15 de septiembre de 1984. Cuatro años después, en 1996, la pareja se divorcia después de que Diana asegurara que en su matrimonio eran tres y Carlos reconociera su idilio permanente con Camila que se había divorciado de Parker-Bowles en 1995.

Pero el 31 de agosto de 1997, lady Di muere de manera trágica en París lo que imposibilita la muestra pública del amor entre Carlos y Camila. El príncipe de Gales decide centrarse en sus hijos, Guillermo y Harry, y vivir, en la sombra, su relación con su amada que, poco a poco, se acerca a los jóvenes, muy afectados por la muerte de su madre. El príncipe de Gales comienza una sutil campaña para que el pueblo británico acepte a su amada y, en 1999, realizan su primera aparición pública juntas, saliendo del cumpleaños de la hermana de Camila. Poco a poco, Camila se fue ganando un hueco en el corazón de Guillermo y Harry y en el de los británicos que vieron cómo Carlos de Inglaterra cumplía su sueño de casarse con Camila el 9 de abril de 2005 en una íntima ceremonia celebrada en el ayuntamiento de Windsor en la que los hijos de ambos fueron testigos de excepción. Después del enlace, Harry hacía unas declaraciones en las que dejaba clara la buena relación que ambos hermanos tenían con la esposa de su padre. "William y yo la queremos mucho y nos llevamos muy bien con ella", decía y la calificaba de "mujer maravillosa".

Desde entonces, la relación de Camila con Guillermo y Harry es muy buena. Es habitual verles compartir complicidad en actos públicos y privados y la reina consorte dedica tiempo a los nietos del rey Carlos con los que se le ha visto bromear y dedicarles gestos de cariño. La reina consorte no ha faltado en los momentos importantes de ambos hermanos como sus bodas o el nacimiento de sus hijos y siempre ha sabido respetar su lugar y la memoria de lady Di. Además, también demuestra complicidad con Kate Middleton y Meghan Markle. A continuación repasamos, en imágenes, cómo ha evolucionado su relación.