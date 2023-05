Ni drama ni conspiración contra Harry de Inglaterra y Meghan. Los duques de Sussex reaparecían en público tras la coronación de Carlos III y había una gran expectación por ver al matrimonio, pero no tanta como para llegar hasta el punto de perseguirles por las calles de Nueva York, de forma temeraria. El matrimonio viajó a la City para asistir a la gala Women of Vision Awards 2023, donde la nuera de Carlos III de Inglaterra fue reconocida con el premio Woman Of Vision 2023 en la gala anual de Ms Foundation en Nueva York por "su defensa global para empoderar y abogar en nombre de las mujeres y las niñas".

Getty Images

Finalizada la gala, Harry, Meghan y Doria Ragland -madre de la duquesa- abandonaron el acto y fue en ese momento, en el que, supuestamente se habría producido una persecusión de los paparazzi que casi acaba en "tragedia". Un portavoz del matrimonio ha compartido un comunicado en el que cuenta cómo sucedieron los hechos: "Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la señora Ragland se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazis muy agresivos. Una persecución incesante, que duró más de dos horas, tuvo como resultado múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, a peatones y a dos oficiales del departamento de policía de Nueva York". Un texto que recuerda, sin nombrarlo, al accidente de coche en el que falleció la madre del príncipe Harry, Diana de Gales, en agosto de 1997 en París.

Getty Images

Sin embargo, la policía de Nueva York y el propio alcalde de la ciudad han desmentido esta versión. "El martes 16 de mayo por la noche, la Policía de Nueva York ayudó al equipo de seguridad privada que protegía al duque y la duquesa de Sussex. Hubo numerosos fotógrafos que hicieron que su transporte fuera un desafío. El duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se informaron colisiones, citaciones, lesiones o arrestos al respecto", desveló un portavoz de la policía.



También el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha hablado de lo sucedido: "Me resulta difícil de creer que haya habido una persecución de dos horas a alta velocidad. Incluso una persecución de diez minutos sería muy peligrosa en Nueva York porque tenemos mucho tráfico, mucho movimiento, mucha gente en las calles".

Y por si esto fuera poco, aún hay un desmendio más. Los duques de Sussex salieron del edificio en un vehículo privado pero poco después se cambiaron a un taxi. El taxista que les llevó también contradice su versión. "No fue como una persecución de coches en una película. Nunca sentí estar en peligro", afirmó.