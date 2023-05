La sonrisa de Meghan Markle durante la entrega de premios 'Women of Vision' en Nueva York deja claro el momento en el que está, y es que, a pesar de haber sido -como siempre, no exenta de polémica- la gran ausente en la coronación de Carlos III, la duquesa de Sussex no puede sentirse más feliz con su vida en Estados Unidos junto a su marido, el príncipe Harry, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. La también actriz ha puesto, además, la guinda al pastel este martes por la noche a esa situación reapareciendo ante los medios para recoger un galardón que ha puesto de relieve que es "un ejemplo a seguir" por "su defensa de por vida de las mujeres y las niñas" gracias a su trabajo junto a "empresas humanitarias y comerciales" , un momento muy especial que agradeció dando un impresionante discurso en clave feminista.



La joven, de 41 años, quiso también contar, completamente por sorpresa, con la compañía no sólo de su pareja, sino también de su madre, Doria Ragland, que no dudó en posar en la gran noche de su hija junto a ella y su yerno en la alfombra negra del Ziegfeld Ballroom de Nueva York. Doria, siempre en un discreto segundo plano, escogió un vestido corto negro de gasa que combinó con unos tacones destalonados del mismo color, y como complementos, tan sólo un sencillo colgante y pendientes a juego. La que sí deslumbró, sin duda, fue Meghan, que hizo todo un derroche de estilo con un look de miles de euros.

Kevin Mazur Getty Images

Kevin Mazur Getty Images

La duquesa se decantó por un vestido dorado con bordados en forma de escamas de la diseñadora Johanna Ortiz, que hasta hace unas horas estaba rebajado en una conocida tienda multimarca de lujo online de 1815 euros a "sólo" 726 euros, pero a estas alturas ya está agotado. Lo combinó con unas sandalias de tacón del mismo color de Tom Ford de más de 1.300 euros, y todo ello acompañado de pulseras y pendientes de oro y diamantes. Destacaba, sobre todo, su brazalete 'Love' de Cartier, también con diamantes, que cuesta más de 12.000 euros.