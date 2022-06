Los Windsor vibran en el concierto y en el desfile del Jubileo de Isabel II

Como niños Chris Jackson Getty Images Los duques de Cambridge acudieron al concierto del sábado por la noche acompañado tan solo por sus dos hijos mayores, Jorge y Carlota de Cambridge, que disfrutaron al máximo del espectáculo.

Kate, muy cómplice con su hija Chris Jackson Getty Images La duquesa, que apostó por un vestido blanco, se mostró de lo más cómplice con su hija Carlota, muy sorprendida al vivir este concierto junto a su familia.

Camila, fiel compañera de Carlos WPA Pool Getty Images El heredero al trono se convirtió en el mejor representante de su madre durante su ausencia. En todo momento ha estado acompañada por su mujer Camila Parker.

Una familia unida Chris Jackson Getty Images Los duques de Cambridge estuvieron junto al príncipe Carlos y Camila. Todos hondeaban las banderas de su país.

La princesa Ana Chris Jackson Getty Images La hija de la Reina también estuvo presente junto a su hermano Carlos.

Las hijas de Andrés Chris Jackson Getty Images El príncipe Andrés se convirtió en el gran ausente, pero tuvo a sus mejores representantes: Eugenia y Beatriz de York.

La reina Isabel II WPA Pool Getty Images Desde el Castillo se mostró de lo más animada la Reina, protagonista de todas las celebraciones.

El primer ministro WPA Pool Getty Images Boris Johson junto a su mujer Carrie tampoco se perdieron las celebraciones.

Luis, no se perdió el desfile Leon Neal Getty Images Aunque no pude estar presente en el concierto, que era de noche, no se perdió el desfile en honor a su bisabuela.

Kate Moss Yui Mok - PA Images Getty Images También hubo un sinfín de rostros conocidos en el desfile en el que estaba la top model.

Luis, gran protagonista FRANK AUGSTEIN Getty Images El pequeño se mostró de lo más cómplice con su madre, con la que no dejó de bromear.

