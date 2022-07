Orgullosos de sus hijos View this post on Instagram A post shared by Royals Families (@royals_.family2) El príncipe Alberto con una gorra se muestra orgulloso junto a sus mellizos Jaime y Gabriela que posan muy contentos después de haber vivido una intensa semana de campamento.

Alessandro Lequio no olvida a su hijo View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) El colaboradora de televisión ha compartido una fotografía en blanco y negro en la que aparece montando a caballo con su hijo Áless.

Jesús Vázquez presume de su amistad con la prima del Rey View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) "6 años después, en el mismo sitio y a la misma hora😄que la vida nos permita repetir estos maravillosos momentos juntos una y otra vez. Te queremos María♥️@mariazuritaborbon", han sido las palabras con las que el presentador ha acompañado esta imagen.

Patricia Montero celebra su cumpleaños en alta mar View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) La actriz ha compartido una imagen con la que ha contado cómo ha celebrado su 34 cumpleaños y no puede estar más agradecida de la vida que tiene.

Tamara Gorro vive un verano diferente View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Después de su reconciliación con Ezequiel Garay, la escritora disfruta de su verano en familia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

