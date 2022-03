La vida de Tamara Falcó: la hija de Isabel Preysler enamorada de la cocina y marquesa de Griñón

Tamara Falcó se ha acordado de una persona muy especial esta noche del 30 de marzo en 'El Hormiguero'. Mientras charlaban en la tertulia compuesta por Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Pablo Motos, la Marquesa de Griñón ha recordado a su abuela Beba, como ella le llamada cariñosamente, madre de Isabel Preysler. La mujer falleció el pasado mes de agosto y eran pocas las veces que concedía entrevistas pero en 'Volverte a ver' pudimos conocerla y se mostró como una mujer muy entrañable y familiar, que se deshizo en halagos hacia su hija, por la que sentía una gran admiración: "Es maravillosa, vale su peso en oro". Pero también hacía sus nietos, a los que adoraba.

"Mi abuela era muy sabia, pero también por su edad. Ella a los 50 años era de una forma y a los 98 de otra. Mi madre nos decía que era muy estricta y había sobrevivido a la guerra. A nosotros nos transmitía lo que era la vida y un montón de cosas que ahora se pierden. Era una persona que había sobrevivido a muchas más cosas", le comentaba Tamara Falcó a los demás colaboradores con un brillo en los ojos. "Le echo mucho de menos".

Beatriz Arrastia estaba muy unida tanto a su hija como a sus nietos, que se mantuvieron con ella hasta el último momento. "En agosto se coordinó todo para que Enrique pudiera venir a despedirse de la abuela. Yo creo en la divina providencia y llegó, le dio un beso y una hora más tarde falleció", explicaba la marquesa de Griñón cuando su hermano entró en el programa. El cantante confesaba que suele llorar poco y no muestra sus sentimientos en público, pero en ese momento fue imposible ocultar el dolor: "Fue un momento muy triste, pero gracias a dios pude llegar a tiempo para despedirme y decirle que siempre será nuestro ángel de la guarda... Yo que no suelo llorar lloré muchísimo. Pero pude estar con mi abuela, mi madre y con Tamara".

