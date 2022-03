Tamara Falcó habla con sinceridad sobre las infidelidades

Famosos españoles que son Escorpio como Tamara Falcó

Tamara Falcó, siempre derrochando glamour y estilo, ha presentado su colección cápsula para la firma TOUS. Unas joyas preciosas inspiradas en lo que más define a la hija de Isabel Preysler: el catolicismo, y es que las piezas diseñadas por la celebrity son imágenes de la Virgen. Unas joyas preciosas que pueden ser tu complemento perfecto para cualquier look diario o un look más sofisticado para la noche. DIEZMINUTOS ha podido hablar con la protagonista de la tarde y ha sido de lo más amable.

Tamara ha apostado por un combo muy acertado. La celebrity ha combinado unos vaqueros LEVIS rectos de corte clásico, con una camisa blanca de popelín o algodón de Byniumaal y encima una americana de 4 botones en azul marino o negro de Blazé Milano. El look lo ha complementado con sus joyas, una cadena con medallón y también unos brazaletes y pulseras de su colección. Para darle un toque final, Tamara Falcó ha optado por un calzado de Aquazurra y un bolso de lo más 'cool' de Matiz.



Gtres

Pero a parte de la moda, ¿qué es lo que más le gusta a la hija de Isabel Preysler? "A mí siempre me ha gustado comer, pero es verdad que a partir de estudiar 'Cordon Bleu' es distinto porque vas viendo las técnicas que emplean". Tamara también se ha atrevido a explicar lo que siente cuando hay especulaciones sobre su relación: "Él lo lleva con serenidad. Todo viene por una información de alguien de Telecinco, que creo que vio a otra persona". ¿Perdonaría Tamara Falcó una infidelidad? "No me gustaría verme en esa tesitura. Yo creo que el noviazgo es el momento para conocer a la otra persona. Yo creo que es distinto perdonar una infidelidad cuando estás casada y con niños".

