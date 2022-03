Tamara Falcó e Iñigo Onieva han ido consolidando poco a poco su relación. Parece que fue ayer cuando nos enteremos de que la nueva marquesa de Griñón tenía el corazón ocupado por un atractivo joven, desconocido para nosotros, pero muy conocido dentro de los 'jet set' madrileña. Hermano de la actriz Alejandra Onieva, Iñigo se ha ido ganando poco a poco su hueco en la crónica social hasta convertirse en uno de los personajes más buscados. Aunque en un primer momento intentaron mantener su noviazgo con la mayor discreción posible, ahora no dejan de enseñar su amor en público.

Este fin de semana, la pareja se ha escapado junto a un surtido grupo de amigos hasta Celler Can Roca, uno de los restaurante más prestigiosos del mundo a manos de los hermanos Roca. Con tres estrellas Michelin y con una larga lista de espera para poder conseguir una mesa, el menú degustación de los 225 euros, a ellos hay que sumarle el madridaje que son otros 130 euros. Una comida bastante elevada, pero todo aquel que la ha probado repite.

Después de enseñarnos por redes sociales buena parte del menú degustación a través de fotografías en un momento dado, Iñigo graba un vídeo a Tamara en el que podemos escuchar la cariñosa manera que tiene el diseñador de coches de dirigirse a su novia. "Mi amor", así es como Onieva llama la atención a su chica para decirle que rompa el postre y poder captar ese momento con su móvil.

Desde luego, la pareja disfruta con estos planes gastronómicos,. Prueba de ello, es que muchas veces, Tamara se une al grupo 'the gourmen club' formado por su chico y varios amigos que cada miércoles acuden a un nuevo restaurante para probar su carta.

La pasión de la marquesa de Griñón por la cocina viene de lejos, pero no fue hasta su participación en 'MasterChef Celebrity' cuando descubrimos esta faceta, hasta ahora desconocida, de Tamara Falcó.

Tras alzarse como ganadora de la edición la hija de Isabel Preysler se formó en una de las escuelas más prestigiosas de cocina del mundo, 'Le Cordon Blue', de la que se gradúo el año pasado. Una pasión de la que disfruta mucho y que ha querido dejar plasmada para la historia con la publicación de su libro de recetas.

