Antonia Dell'Atte vuelve a la carga contra Alessandro Lequio. La modelo italiana ha sido una de las invitadas a la fiesta Bazaar Women of de Year, celebrada en los cines Callao de Madrid. En el evento, Antonia habló del momento personal en el que se encuentra y matizó sus palabras sobre si estuvo o no enamorada de su ex marido.

"Me estoy desintoxicando de este mundo, he descubierto la falsedad y no quiero opinar. Me he alejado", decía la modelo, que ha sido noticia estos días por decir que nunca estuvo enamorada de Alessandro Lequio. Una declaración que ha aclarado: "Se confundieron mis palabras, lo que quería decir es que cuando nos separamos yo ya no estaba enamorada. Se portó de manera muy violenta, de maltratador, yo me desenamoré. Cuando él se fue, yo no estaba enamorada".



Antonia Dell’Atte optó pro un diseño de Armani, que combinó con unas cómodas deportivas. D.R.

Y añadió: "¿Tú crees que si yo estuviera enamorada de un hombre diez se lo hubiera dejado a las demás? Yo lo he regalado".

Antonia Dell'Atte fue una de las invitadas al programa 'La gran confusión', de Andrés Sardá y en plató, declaró que "no era feliz en mi matrimonio. Fue algo horroroso". E ironizó: "Por suerte, España, y la que se lo ha llevado, me han quitado un peso de encima".

Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio estuvieron juntos diez años, entre 1987 y 1997, y fruto de su unión nació su único hijo, Clemente. Tras su ruptura se supo que él mantenía un romance con Ana Obregón. Aunque Antonia y Ana han vivido momentos de tensión, ahora entre ellas todo es "fantástico", ha dicho la italiana.

Desde que rompió su relación con el conde Lequio, la vida sentimental de Antonia Dell'Atte ha sido todo un misterio y en los últimos años no se le conocen parejas, pero eso no quiere decir que haya cerrado sus puertas al amor. "Puede que esté enamorada, puede que no. Ha sido siempre un misterio de Antonia. Me gustan los hombres con carácter", ha confesado.