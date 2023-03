Este martes 21 de marzo, Jordi Alba se sentaba con Risto Mejide en el Chester y hablaba de su otra vida, la que no está relacionada con el fútbol. El jugador del Barça ha sido de lo más sincero con el presentador y nos mostraba una faceta a la que los futbolistas no están acostumbrados. Ahora es un reconocido futbolista de 34 años, felizmente casado con Romarey Ventura y padre de dos niños y uno que viene en camino. Tras 7 años juntos y a punto de formar familia numerosa, la vida le sonríe a Alba pero no siempre fue así. Él fue criado en una familia humilde en Hospitalet y en cuanto comenzó a cambiar su vida con el fútbol, Jordi se lo agradeció a su mayor apoyo: a su padre.

"Yo veía muchos padres que presionaban a sus hijos. A mí, mis padres, lo único que me preguntaban era si me lo había pasado bien", empezaba contando. En cuanto ganó su primer sueldo, no dudó en devolvérselo a su padre: "Lo primero que hice fue comprarle un coche a mi padre. Él bajaba cada 4 días a Valencia a verme hasta que un día tuvo un accidente con otro camión y le destrozaron el coche". Afortunadamente, su padre salió ileso del accidente y no pudo evitar emocionarse al descubrir la sorpresa de su hijo en forma de Mercedes: "Le dije que le llegaría un paquete de mi marca y bajó a Hospitalet y recibió el coche. No se lo creía, se puso a llorar".

BFA

A diferencia de otros futbolistas, Jordi Alba ha intentado llevar una vida de lo más normal. "He ido al cine, al centro comercial, a comer con amigos... no tengo problemas en sacarme fotos con quien me lo pida", y es que él prefiere una vida sencilla.