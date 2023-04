William Levy regresaba este lunes 17 de abril a 'El Hormiguero' para presentar la serie 'Montecristo', que se estrena el próximo 26 de abril en Movistar+. La última vez que el actor cubano pisó el programa, tuvo bastantes dificultades a la salida porque eran muchos los fans que le esperaban. Para que no ocurriese ningún accidentea, el actor decidió parar su coche para bajarse a saludar a todos sus fans. Parece que William levanta pasiones cada vez que llega a nuestro país, y sino que se lo digan a Mercedes Milá. La presentadora es la fan número 1 del actor y él está de lo más encantado.

Esta nueva serie le encantará también a la presentadora, ya que a parte de la gran actuación del actor, también podremos disfrutar de su cuerpo. "En la serie hay muchas escenas de sexo: ¿puedes asegurar que el culo que sale es tuyo?", le soltaba a bocajarro el presentador valenciano. Tras esta pregunta, el actor le contaba que para ese tipo de escenas hablan con un 'coach' y así se "sabe hasta dónde se va a llegar y así no pueden haber malentendidos". Más tarde confirmaba que sí, que se trataba de su trasero.

Antena 3

Aprovechando el programa y sabiendo que sus fans están locos con él, William Levy pedía a todos sus seguidores que no le manden nunca más este tipo de regalos: "No le tengo miedo; lo llevo bien pero por favor, no me den comida: puede dar problemas", y es que el actor recibió en un ocasión muchos helados que no se comió por si habían puesto algo.