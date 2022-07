Mercedes Milá ha caído rendida a los encantos de William Levy -como muchas otras mujeres que suspiran por sus huesos- y no solo en sentido figurado. Desde que el protagonista de la serie 'Café con aroma de mujer' apareció en la vida de la presentadora, ésta le ha declarado su 'amor' y admiración a través de las redes sociales. Ahora, por fin, Mercedes Milá ha cumplido su sueño de entrevistar a William Levy. Después de mucho buscarlo y esperarlo ha llegado el día y la ex presentadora de 'Gran Hermano' ha podido entrevistar a su amor platónico. Así lo contaba ella misma a través de sus redes sociales, donde compartía una fotografía junto al actor cubano.

"Sucedió como había soñado y como lo habían soñado las cientos de fans de @willevy que invitamos a presenciar la grabación de una entrevista joya. Y digo joya porque eso significó para mí", escribe la periodista muy emocionada después de entrevistar al protagonista de la novela colombiana que ha revolucionado nuestro país. Mercedes cuenta que el actor se entregó por completo en la entrevista que fue todo un regalo. "@zanskarproducciones, la productora en la que trabajo me regaló, nos regaló, lo que más deseábamos y William Levy se entregó por completo. Todo eso lo veremos en @movistarplus editado a la perfección por mi compañera @rochiflechaza".



Su cita ha tenido lugar en el Teatro Pavón de Madrid y de la que no se puede adelantar ni un vídeo pero que pronto saldrá a la luz en Movitar +: "Mientras tanto, quiero agradecer a tod@s mis compañer@s que lo hicisteis posible en una tarde de calor sahariano en#Madrid, en el Teatro Pavón. No olvidaré jamás vuestra entrega y vuestro entusiasmo. ¡Lo logramos! Ahora falta que lo vea todo el mundo. 💞".

La periodista ha querido agradecer a todo el equipo su entrega: " Mi director @davidmoncasi. Mi productora ejecutiva y CEO de Zanskar @mariaruizcalzado, que por encima de todo es mi amiga querida que me ha aguantado mis entusiasmos por este ser del Universo, gracias desde el fondo de mi ❤‍🔥".

Aunque este no es el primer contacto de la presentadora y el actor cubano. El pasado 5 de abril, el mismísimo William Levy le envió un mensaje para felicitar a Mercedes Milá por su cumpleaños. La presentadora compartió el vídeo y su reacción de sorpresa en su Instagram asegurando que no daba crédito y no era para menos ya que el actor se refería a ella como "la mujer más bella de España". "No sé cómo seguir con mi vida", aseguraba entre risas.



